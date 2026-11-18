La emblemática franquicia de terror Viernes 13 anunció este miércoles el reparto completo y la fecha de estreno mundial de su decimotercera entrega cinematográfica, titulada Jason, producción que llegará a las salas de cine el viernes 13 de agosto de 2027 tras concluir con éxito su etapa de rodaje.

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Este proyecto independiente, financiado y supervisado en lo creativo por la familia Barsamian a través de la compañía Horror, Inc., pone fin a una ausencia de 17 años del icónico asesino de la máscara de hockey en la gran pantalla, con el guion de David Fliegel y el regreso a la dirección de Steve Miner, realizador que dirigió la segunda y la tercera entrega de la saga en la década de los ochenta.

El encargado de dar vida al legendario personaje será el actor, coordinador de especialistas y artista de efectos especiales Schuyler White, quien mide 1,96 metros y aumentó casi 14 kilogramos de masa muscular para asumir el reto, luego de haber interpretado previamente al personaje en el cortometraje conmemorativo Sweet Revenge.

“Pasamos meses pensando cómo crear al Jason más aterrador e imponente y quién realmente merecía llevar la máscara. Más allá de su imponente presencia física, sabíamos que Schuyler entendía qué hace funcionar a Jason y que tenía la ética de trabajo y el respeto genuino por esta franquicia necesarios para hacerlo bien”, destacó el productor Robbie Barsamian al explicar la elección del intérprete.

Natalie Alyn Lind interpretará a Lauren, la nueva final girl término que designa a las jóvenes sobrevivientes en las películas de terror, una actriz conocida por Dutton Ranch, The Goldbergs y Big Sky, a quien Barsamian describió como “una excelente actriz y una trabajadora incansable”, además de “una de las mayores entusiastas del terror y fanáticas de esta franquicia”.

El elenco se completa con Matt Cornett, Lilia Buckingham, John Owen Lowe, Summer Madison, Selena Turner, Matthew Keoni Sato, Brook Sill, Guillermo Díaz, Johnell Young, Sencere M. Brown y Bryan Gael Guzman, en una producción independiente bajo el control creativo de la familia Barsamian y Horror, Inc.