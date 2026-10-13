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Martes, 13 de octubre de 2026
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Flávio Bolsonaro

“Salgo muy feliz de aquí”: Flávio Bolsonaro visita a su padre Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria a 12 días de la segunda vuelta en Brasil

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
El senador y candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
El senador y candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro-Foto: EFE
El candidato presidencial del Partido Liberal visitó al exmandatario en su residencia, con lo cual recuperó el contacto familiar directo de cara al balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro concretó este martes un reencuentro político y familiar con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la residencia del líder ultraderechista bajo régimen de prisión domiciliaria en el Distrito Federal.

La visita se materializó tras expirar el veto judicial de 90 días impuesto por el magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien prohibió el contacto entre ambos debido a una infracción de las medidas cautelares relacionadas con la difusión de mensajes en redes sociales.

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A pesar de recibir el aval de la Fiscalía para levantar la medida, el tribunal mantuvo la condición de que los encuentros privados no debían utilizarse con fines proselitistas o político-electorales durante la recta final de la campaña presidencial.

“Salgo muy feliz de aquí, estaba muy alegre con el resultado de la primera vuelta. Está bien, y con sus acostumbradas bromas sin gracia y con esperanzas de que Brasil cambie”, declaró el aspirante del Partido Liberal ante los medios de comunicación congregados en la entrada del complejo residencial.

Tras una hora de reunión, el candidato presidencial respaldado por el movimiento conservador señaló que esta recarga anímica le otorga mayores fuerzas para enfrentar las últimas dos semanas de campaña frente al actual mandatario, a quien superó por dos puntos porcentuales en la primera ronda electoral.

Este acontecimiento judicial e institucional reconfirma el pulso político en la nación suramericana en pleno tramo de elecciones, con lo que se intensifica la polarización en vísperas de la segunda vuelta prevista para el próximo 25 de octubre.

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Con la estrategia de la derecha revitalizada y el bloque conservador consolidado en las calles de las principales ciudades del país, la recta final hacia el balotaje define un pulso histórico que decidirá el rumbo económico y democrático del gigante latinoamericano para los próximos años.

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