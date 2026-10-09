“¡Vamos a ganar estas elecciones!” Lula da Silva confía en remontar en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que confía en revertir el resultado de la primera vuelta electoral y poder derrotar al senador Flávio Bolsonaro en la segunda ronda, la cual se prevé para el 25 de octubre.

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“¡Vamos a ganar estas elecciones” ¡Pueden estar seguros de que este país no volverá a ser gobernado por el fascismo!”, aseguró Lula en un acto en Ceilândia, en la periferia de Brasilia, lugar donde estuvo acompañado por cientos de simpatizantes.

El mandatario retomó de esta manera la campaña en las calles tras unos días de reuniones con aliados para redefinir su estrategia. Entre sus prioridades se encuentra fortalecer su presencia en las redes sociales para captar apoyos de cara a la votación definitiva.

“¡Ahora me estoy convirtiendo en el rey de los selfis, me estoy volviendo internauta! Así que prepárense, porque ¡vamos, Lula!”, exclamó en el encuentro con sus seguidores.

Lula se enfrenta a una segunda vuelta más ajustada de lo que esperaba. En la primera ronda, la cual se celebró el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro tuvo cerca del 47 % de los votos válidos, ante el 45 % del actual presidente.

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La primera encuesta de Datafolha divulgada después de esos resultados igualmente dejó al senador por delante en un escenario de balotaje: 52 % de los votos válidos frente al 48 % de Lula. El sondeo representa una contienda competitiva, pero no determina el resultado final.

En su intervención, Lula además criticó a su rival por sus vínculos políticos con Estados Unidos y lo relacionó con el escándalo financiero del Banco Master, que salpicó a varias y distintas figuras políticas. Así bien, defendió reducir la jornada laboral semanal de 44 a 40 horas, pelear contra los feminicidios y priorizar la educación.

La campaña entra ahora en una etapa decisiva, con los dos candidatos queriendo ampliar sus apoyos antes de la votación del 25 de octubre.