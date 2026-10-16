"Si quisiéramos usar la fuerza, podríamos ganar fácilmente": la desconcertante amenaza de China a un país vecino

El embajador de China en Manila lanzó unas controversiales declaraciones que elevaron al máximo las tensiones entre el gigante asiático y su vecino en el mar, Filipinas.

Según el funcionario del Gobierno de Xi Jinping, Pekín podría "ganar fácilmente" en un conflicto con Filipinas, aunque matizó que "nunca escogería" el uso de la fuerza.

Las polémicas declaraciones del embajador chino Jing Quan se produjeron un día después de que el jefe de Defensa de Filipinas calificara a Pekín de ser un "alborotador" regional.

"Deberíamos sentirnos lo suficientemente afortunados de tener un vecino como China en esta región", dijo el diplomático a periodistas en Manila.

Y agregó: "si quisiéramos usar la fuerza, podríamos ganar fácilmente. Pero no, no escogeremos la fuerza y amamos la paz".

Aunque bajó el tono inicial de su declaraciones, fue suficiente para provocar una aireada respuesta del gobierno filipino, que dijo que los comentarios podrían interpretarse como una "amenaza apenas velada".

En respuesta al embajador, la cancillería lamentó unas declaraciones que calificó de "poco útiles".

"Es lamentable que el embajador chino Jing Quan hoy haya hecho una mala elección de palabras que parecieran transmitir una amenaza apenas velada del uso de la fuerza", dijo en un comunicado.

Por su parte, el portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, el contralmirante Jay Tarriela, respondió que el pronunciamiento de Jing era "una amenaza directa".

"No usar la fuerza contra un país cuyos derechos ya se están violando no es paz. ¡Es coerción por otros medios!", sostuvo.

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La embajada china en Manila acusó a Tarriela de tomar las palabras de Jing fuera de contexto y buscar socavar las relaciones bilaterales.

Cabe recordar que desde hace varios años el Gobierno de China reclama la mayoría del mar de China Meridional pese a un fallo internacional que indica que su reclamo no tiene base legal.

En años recientes, barcos filipinos y chinos se han visto envueltos en repetidos enfrentamientos, algunos de los cuales han dejado heridos.