El exfiscal general del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, presentó "la versión en ruso" de su libro.

Saab, al ser consultado por un periodista afín al régimen, aprovechó la presentación para referirse a su "trayectoria como escritor".

Según explicó, acumula "45 años de actividad literaria, con 17 libros publicados y obras traducidas a cinco idiomas y difundidas en 11 países".

La noticia, como era de esperarse, generó comentarios negativos en las redes sociales, ya que muchos usuarios cuestionaron la promoción de su faceta poética y recordaron su trayectoria como fiscal general.

Tarek William Saab ha sido calificado reiteradamente como un operador central de la maquinaria represiva de la dictadura venezolana.

Durante su gestión como fiscal general, cargo que ocupó entre agosto de 2017 y su renuncia en febrero de 2026, se le señaló por instrumentalizar el sistema de justicia penal con fines de persecución política y encarcelamiento de la disidencia.

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Por ende, sus recientes discursos de "reconciliación" han provocado reacciones negativas en el seno de la población venezolana.

Después de abandonar la Fiscalía General a comienzos de 2026, Saab pasó a desempeñar funciones relacionadas con el área cultural, entre ellas la dirección de la 'Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida'.