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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Puente

Inauguran extenso puente que unirá a China con Corea del Norte: así quedó la construcción

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Puente que une a China con Corea del Norte - Foto: EFE
Puente que une a China con Corea del Norte - Foto: EFE
Cuando los primeros camiones cruzaron desde Corea del Norte, la multitud que se agolpaba en el paseo marítimo y en las calles se hacía selfies y ondeaba banderas chinas.

Este jueves, camiones norcoreanos engalanados con banderas y flores se dirigieron hacia China con motivo de la inauguración de un nuevo puente entre ambos países, lo que permitirá a la nación aislada intensificar el comercio con su enorme vecino.

Corea del Norte, potencia nuclear, está prácticamente aislada del mundo, y China —y últimamente también Rusia— le proporciona un apoyo económico, diplomático y político vital, aunque las relaciones no siempre han sido fluidas.

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Cientos de habitantes de Dandong, ciudad fronteriza china, que llevaban más de una década esperando este momento, se reunieron para presenciar la inauguración del nuevo puente sobre el río Yalu, de cuatro carriles y 3.026 metros (9.927 pies) de longitud.

Cuando los primeros camiones cruzaron desde Corea del Norte, la multitud que se agolpaba en el paseo marítimo y en las calles se hacía selfies y ondeaba banderas chinas.

"Ahora que por fin está abierto, todos estamos muy contentos. Llevamos 12 años esperando", declaró una residente de Dandong que acudió a la inauguración con su hija y su nieto.

Cuando se terminó de construir el puente en 2014, algunos residentes compraron apartamentos en el distrito, entonces de reciente construcción, con la esperanza de que su inversión creciera con el aumento del comercio.

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Pero la esperanza se convirtió en desesperación e impaciencia a medida que las demoras se prolongaban debido a la falta de carreteras de conexión e instalaciones aduaneras en el lado norcoreano. Y luego, la frontera se cerró durante la pandemia de Covid.

"Se han construido muchísimos edificios nuevos, pero nadie viene a vivir en ellos", dijo la madre.

"Cuando compraron los apartamentos, el exterior era completamente nuevo. Ahora, después de esperar todos estos años, el exterior ya se ve viejo", añadió su hija.

El puente de carretera sobre el río Yalu se encuentra aguas abajo del antiguo puente Sino-Friendship, de un solo carril.

"Anteriormente, el puente (de la Amistad Sino) tenía que alternar el tráfico entre ambos sentidos, lo que creaba ventanas de tiempo limitadas para cruzar", dijo Rowan Beard, de la agencia Young Pioneer Tours, especializada en viajes a Corea del Norte.

Lim Eul-chul, experto en Corea del Norte de la Universidad de Kyungnam, afirmó que "el nuevo paso fronterizo facilitará y hará más eficientes estos envíos", y lo calificó de "avance revolucionario" que triplicará o cuadruplicará el tráfico de mercancías.

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