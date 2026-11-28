El arquero uruguayo Fernando Muslera anunció este sábado su retiro del fútbol profesional, luego de la derrota 1-0 de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores, disputada en el estadio Centenario de Montevideo.

Entre lágrimas, el guardameta de 40 años confirmó que ese partido fue el último de su carrera.

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"Me voy feliz de haber competido hasta el último día. Es el cierre de mi carrera. Lo había hablado con la directiva, le agradecí uno por uno a todos mis compañeros, a Sebastián (Verón, presidente de Estudiantes), y a toda la gente", dijo en una entrevista con ESPN.

La despedida tuvo un valor especial porque ocurrió en su país y en el estadio donde debutó como profesional. "Obviamente que hay mucha amargura por el resultado pero mucha satisfacción por como competimos. Me voy muy feliz, en lo personal, es un cierre de carrera espectacular. Más allá del resultado, esto es parte del fútbol", afirmó.

Tras recibir la medalla de subcampeón, Muslera rompió en llanto y caminó hasta una de las porterías para besar los palos y el travesaño.

En más de dos décadas de carrera, el uruguayo defendió 50 veces el arco en el Centenario, 37 de ellas con la selección de su país. Allí también tuvo su debut profesional, el 6 de noviembre de 2004, con Wanderers.

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Una temporada de reivindicación

El arquero cierra su trayectoria después de un año de redención deportiva. Tras las duras críticas por sus actuaciones con Uruguay en el Mundial de Norteamérica, encontró en Estudiantes la oportunidad de recuperar protagonismo y se convirtió en uno de los héroes de la campaña continental.

Fue determinante en las semifinales, en las que el equipo argentino eliminó al campeón Flamengo. En la tanda de penales disputada en el Maracaná, Muslera detuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, y selló el pase de Estudiantes a una final que no jugaba desde hacía 17 años.

Tras la hazaña, sentenció: "el fútbol siempre te da otra oportunidad".

Muslera, que también defendió los arcos de Lazio y Galatasaray, halló en Estudiantes un refugio después de convertirse en el antihéroe del último Mundial, donde graves errores en varios partidos de Uruguay opacaron su extensa trayectoria con la Celeste.

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Cinco Mundiales con la Celeste

El guardameta disputó cinco Copas del Mundo. En su estreno, Uruguay sorprendió al terminar cuarto bajo la dirección de Oscar Tabárez, con el tridente ofensivo más goleador de su historia: Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán. Desde entonces, Muslera se volvió el arquero indiscutido del equipo.

Dieciséis años después regresó a la cita mundialista como referente anímico del plantel dirigido por Marcelo Bielsa, pero la eliminación de Uruguay en la primera ronda dejó una huella profunda en su imagen.

Pese a ese final amargo con la selección, la Copa América 2011 seguirá siendo el título más importante de su carrera, en la que la Libertadores le fue esquiva.