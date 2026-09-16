Sigue temblando en Chocó: más de 4 sismos se presentaron durante la madrugada de este 16 de septiembre

Varios temblores se han registrado en Colombia durante la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre, y se suman a los movimientos telúricos reportados recientemente en varias zonas del territorio nacional.

Según el balance del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre se registraron 1.717 sismos en territorio nacional. Durante ese mismo periodo, la entidad destacó un enjambre sísmico en el sur del Chocó y varios eventos que fueron sentidos con fuerza en Santander y Cauca.

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Ahora, con la actividad sísmica de los últimos días, el más reciente temblor se registró a las 3:53 a. m., con una magnitud de 2,9. Su epicentro se ubicó en Istmina, Chocó, una de las zonas del país donde se reporta una frecuente actividad sísmica.

Sin embargo, llama la atención que, apenas unos minutos antes, exactamente a las 3:45 a. m., se registró otro movimiento sísmico, cuya magnitud fue superior, de 3,4, y que tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

Antes de estos movimientos sísmicos, registrados con pocos minutos de diferencia, el SGC había reportado otros seis sismos durante la madrugada, ninguno de los cuales superó los 3 grados de magnitud. Sin embargo, dos movimientos alcanzaron magnitudes superiores a 4 y tuvieron epicentros diferentes.

El primero se registró a la 1:18 a. m., con epicentro en Istmina, Chocó, y tuvo una profundidad de 43 kilómetros. El movimiento también fue reportado en municipios cercanos, como Sipí, Chocó, ubicado a 24 kilómetros; Trujillo, Valle del Cauca, a 51 kilómetros, y El Dovio, Valle del Cauca, a 54 kilómetros.

Finalmente, un sismo de magnitud 4,4 se registró en el océano Pacífico, cerca de la costa colombiana, a las 2:02 a. m. Los municipios más cercanos al epicentro fueron Bahía Solano, Chocó, a 40 kilómetros; Nuquí, Chocó, a 71 kilómetros, y Bojayá, Chocó, a 107 kilómetros. Además, el movimiento tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros.

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Por ahora, no se han reportado afectaciones materiales ni personas lesionadas como consecuencia de estos movimientos.

Además, el SGC invitó a quienes hayan sentido los temblores a reportarlos a través de su plataforma Sismo Sentido, herramienta con la que la entidad recopila información sobre la intensidad con la que estos eventos son percibidos en diferentes zonas del territorio nacional, así como hasta qué parte se expandió la onda y cuál fue su alcance entre las personas que pudieron sentirlo.