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Domingo, 13 de septiembre de 2026
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Sismo en Colombia

Se registran varios sismos en Chocó en menos de 12 horas: esto se sabe

septiembre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Tres sismos en menos de 12 horas en Chocó - Captura de pantalla Servicio Geológico Colombiano
Tres sismos en menos de 12 horas en Chocó - Captura de pantalla Servicio Geológico Colombiano
El reporte más reciente corresponde a un sismo registrado a las 7:59 de la mañana de este domingo 13 de septiembre, con magnitud 3,0 y una profundidad de 46 kilómetros.

La actividad sísmica continúa en el departamento del Chocó. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó tres movimientos sísmicos en las últimas horas, todos registrados en esta zona del país, con referencia a los municipios de Istmina y Sipí.

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El reporte más reciente corresponde a un sismo registrado a las 7:59 de la mañana de este domingo 13 de septiembre, con magnitud 3,0 y una profundidad de 46 kilómetros. El SGC indicó que el evento tuvo referencia en Istmina, Chocó, y fue localizado a 18 kilómetros de Sipí.

Horas antes, a las 2:10 de la madrugada, el organismo había informado otro movimiento, esta vez de magnitud 3,8 y 39 kilómetros de profundidad, localizado en Sipí, Chocó.

A estos dos registros se suma el sismo reportado durante la jornada anterior, también en el área de Istmina, lo que evidencia que el departamento ha mantenido actividad sísmica durante las últimas horas.

La situación ocurre, además, pocos días después de otro movimiento de mayor magnitud. El 11 de septiembre, el SGC reportó un sismo de magnitud 4,5, con referencia en Istmina, cuyos parámetros podían estar sujetos a actualización conforme avanzara el procesamiento de las estaciones sismológicas.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de estos fenómenos y advierte que los parámetros de los eventos pueden ser modificados a medida que se procesa la información registrada por la red sismológica.

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Por ahora, los tres reportes deben presentarse como eventos sísmicos registrados en el Chocó, sin establecer que constituyan una señal de un terremoto próximo. La información oficial disponible permite confirmar los movimientos, pero no predecir cuándo ocurrirá un sismo de mayor magnitud.

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