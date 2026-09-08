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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio afirma que acuerdo petrolero será productivo para el pueblo venezolano eventualmente "a través de un gobierno" democrático

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Rubio sostuvo que Venezuela estará “mucho mejor” asociándose con Estados Unidos y aseguró que dichos campos permanecieron improductivos pese a estar en manos de compañías chinas y rusas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió este martes el acuerdo petrolero alcanzado entre Washington y Venezuela y afirmó que los ingresos derivados de los campos incluidos en el convenio deberán beneficiar directamente al pueblo venezolano y, eventualmente, ser administrados por un gobierno elegido democráticamente.

Al ser consultado sobre el interés de Estados Unidos en las operaciones petroleras venezolanas, Rubio se refirió la presencia que anteriormente mantuvieron China, Rusia e Irán en el sector energético del país.

“Esos campos petroleros estuvieron alguna vez dominados por China y Rusia, y también por Irán. Irán también tenía algunas concesiones y ya no están allí”, afirmó Rubio.

Rubio sostuvo que Venezuela estará “mucho mejor” asociándose con Estados Unidos y aseguró que dichos campos permanecieron improductivos pese a estar en manos de compañías chinas y rusas.

“En esencia, las compañías chinas y rusas tenían estos campos, pero nunca los convirtieron en nada”, señaló.

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La gira del secretario de Estado del gobierno Trump se llevará a cabo Colombia, Ecuador y Perú comenzando este martes 8 y finalizando el 10 de septiembre para "fortalecer alianzas clave de Estados Unidos en la región".

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella y el ecuatoriano Daniel Noboa son dos de los principales aliados de Washington en la región, mientras que el gobierno de la peruana Keiko Fujimori anunció la semana pasada que se unía a la alianza de seguridad Escudo de las Américas que lanzó Donald Trump en marzo pasado.

Según la diplomacia estadounidense, la visita tiene como objetivo abordar la "cooperación reforzada en la lucha compartida contra el narcoterrorismo, que amenaza a nuestro hemisferio" así como "los beneficios de relaciones comerciales más profundas entre nuestros países".

En el caso de Colombia, el encuentro se realizará días después de que De la Espriella le pidiera a Rubio en una conversación telefónica que Estados Unidos suspenda los aranceles sobre Colombia.

“Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, aseguró hace unas semanas.

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