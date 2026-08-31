Reportan avistamiento de delfines que no se veían desde el doble terremoto en costas de La Guaira en Venezuela

En las últimas horas reportaron el avistamiento de delfines en las costas de La Guaira, un suceso que no había sido visto desde el doble terremoto que se registró el pasado 24 de junio y dejó miles de personas muertas.

Así lo registró en video José Linares, pescador deportivo de la región que no pudo ocultar su felicidad ante el emocionante encuentro con los cetáceos en las costas del estado La Guaira.

Mientras se encontraba en su embarcación realizando sus actividades, el pescador pudo captar a los delfines saltando y nadando a poca distancia de su lancha.

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"Delfines en mi Guaira. Después del fatídico terremoto no había vuelto a ver a mis queridos amigos, los delfines. Hoy nuevamente tuve la oportunidad y la dicha de compartir junto a ellos mientras hacía pesca cerca de la costa", escribió Linares en redes sociales.



Y es que después del doblete sísmico del pasado 24 de junio, no se avistaban delfines en la zona de La Guaira debido a la modificación en el ecosistema marino por los fuertes movimientos telúricos.

Según el último boletín del régimen venezolano con fecha del 24 de agosto, 6509 personas resultaron muertas tras el doble terremoto.

Dicho informe, cabe mencionar, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.