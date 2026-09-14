Varios temblores se registraron en Colombia este lunes tras sismo en Perú: hubo uno fuerte de magnitud 4,9

El Servicio Geológico Colombia reportó varios temblores entre las 3 y las 3 y 10 de la tarde de este lunes. Los movimientos se dieron luego de un fuerte sismo de 5,6 que se registró en Perú.

El primero de los sismos fue de magnitud 4,9 y se presentó en el departamento del Chocó. Fue también el más fuerte de la seguidilla.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 15:02 hora local Magnitud 4.9. Profundidad 39 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, indicó.

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El segundo de los temblores también se dio en Istmina y sucedió tan solo dos minutos después del primero.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 15:04 hora local Magnitud 4.1. Profundidad 41 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, mencionó el Servicio.

Un tercer movimiento se dio cuatro minutos después a las 3:08 de la tarde.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-14, 15:08 hora local Magnitud 4.4, profundidad 40 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, precisó la entidad.

Un fuerte temblor de magnitud 5,6 estremeció este lunes al departamento de Loreto en Perú, según alertas de Google que se han activado.

El Instituto Geofísico de Ecuador estimó en un primer momento que el temblor había de 5,5 de magnitud. El epicentro lo estableció en una zona montañosa cerca peruana cerca de la frontera con Ecuador.

El Instituto Geofísico del Perú, no obstante, indicó que según sus cálculos el sismo habría sido considerablemente menos potente de lo reportado desde la entidad ecuatoriana.

Consideró que la magnitud fue de 4,8 y que si profundidad se situó en 117 kilómetros.