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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Venezuela

Subsecretario de Comercio de EE. UU. aterriza en Caracas para impulsar oportunidades de mercado

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
David L. Fogel se reunió con el canciller Félix Plasencia para progresar en el intercambio bilateral y analizar nuevas posibilidades para empresas de los dos territorios.

El subsecretario de Comercio de Estados Unidos, David L. Fogel, está en Caracas para explorar nuevas oportunidades de intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela, en un nuevo acercamiento de Washington y el régimen venezolano.

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Fogel aseguró este miércoles una reunión con el canciller venezolano, Félix Plasencia, en la que hablaron sobre alternativas para “potenciar oportunidades de mercado para ambos países”, notificó la Embajada de Estados Unidos en Caracas. La representación diplomática no dio detalles adicionales acerca de los acuerdos o sectores específicos discutidos.

La visita llega en medio de una ampliación de los contactos económicos entre los dos países. El Departamento de Comercio de Estados Unidos sostiene en este momento que el mercado venezolano se encuentra generando nuevas oportunidades para empresas norteamericanas luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la emisión de nuevas licencias generales por parte del Departamento del Tesoro.

Según la información oficial del Departamento de Comercio, sectores como petróleo y gas, equipos eléctricos, tecnologías de información y comunicaciones, salud y minería están entre las principales áreas con potencial para compañías de Estados Unidos que se interesen en Venezuela. Washington igualmente advierte que las empresas tienen que cumplir con las normas vigentes de las sanciones y controles de exportación.

El comercio bilateral además muestra un repunte. Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, el intercambio de bienes y servicios entre los dos llegó a unos 8.400 millones de dólares en 2025. Por su parte, la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) reportó que el intercambio comercial alcanzó 9.529 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un aumento interanual de 113,45 %.

El crecimiento que se registró este año está fuertemente enfocado en el sector energético. Las exportaciones venezolanas a Estados Unidos sumaron 6.566 millones de dólares entre los meses de enero y junio de 2026, de los cuales 6.434 millones correspondieron a productos petroleros, según VenAmCham.

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La visita de Fogel se suma a otros contactos de alto nivel entre Washington y Caracas. El secretario de Energía norteamericano, Chris Wright, visitó Venezuela en septiembre para estar en actividades que tuvieron relación con Chevron y la industria petrolera, luego de haber viajado al país en febrero para discutir la recuperación de la producción energética.

Para el Departamento de Comercio, la evolución del mercado venezolano abre posibilidades más allá del petróleo, pese a que las empresas de Estados Unidos aún deben analizar las regulaciones, los mecanismos de pago y los controles establecidos por Washington para operar en el país.

De momento, la agenda de Fogel no busca de manera pública acuerdos concretos, pero su presencia en Caracas deja ver el interés de Estados Unidos en ampliar los vínculos comerciales con Venezuela y diversificar las oportunidades de negocios en el mercado venezolano.

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