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Martes, 27 de octubre de 2026
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Serie Mundial

Milwaukee Brewers, con protagonismo de los venezolanos Chourio y Contreras, buscan barrer a Tampa Bay Rays en la Serie Mundial

octubre 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores de Milwaukee Brewers (MLB) - Foto: EFE
Jugadores de Milwaukee Brewers (MLB) - Foto: EFE
En el tercer juego, Milwaukee se impuso con contundencia por 10-1.

Milwaukee Brewers está a un triunfo de conquistar su primera Serie Mundial, luego de tomar ventaja de 3-0 frente a Rays de Tampa Bay.

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El conjunto de Wisconsin ha dominado los encuentros de la final en fila y buscará completar la barrida en el cuarto compromiso, disputado en el Tropicana Field.

En el tercer juego, Milwaukee se impuso con contundencia por 10-1, en una jornada en la que los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras fueron protagonistas con sus actuaciones ofensivas.

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Chourio, de apenas 22 años, consiguió cuatro imparables y se convirtió en uno de los peloteros más jóvenes en alcanzar esa cifra en un partido de Serie Mundial.

Además, estableció una marca inédita en las Grandes Ligas al conectar al menos dos hits y robarse una base en una misma entrada del Clásico de Otoño.

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Por su parte, Contreras también tuvo una destacada presentación con el madero. El receptor venezolano terminó de 5-3, con una carrera impulsada, y continúa siendo una pieza importante para Milwaukee tanto en el apartado ofensivo como detrás del plato.

Milwaukee y Tampa Bay juegan hoy martes 27 de octubre. El Juego 4 de la Serie Mundial 2026 de la MLB.

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