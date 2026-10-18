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Domingo, 18 de octubre de 2026
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Álex Saab

Suiza bloquea posibles fortunas de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas, pero libera a la esposa de Diosdado Cabello

octubre 18, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Alex Saab y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
Alex Saab y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
La orden suiza de bloqueo de activos patrimoniales tiene una vigencia de cuatro años, salvo nueva disposición.

El gobierno suizo retiró a dos personas y sumó a otras seis a su lista de allegados al dictador venezolano Nicolás Maduro sujetos a medidas de bloqueo de sus posibles activos en Suiza.

Esta lista, establecida el 5 de enero —que complementaba las sanciones ya vigentes en Suiza contra Venezuela en virtud de la ley de embargos—, contaba entonces con 37 nombres, incluido el del Maduro, capturado en enero durante una operación militar estadounidense en Caracas.

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La actualización, publicada el viernes, incluye 41 nombres. Ya no figuran en ella la esposa de Diosdado Cabello, ni el diputado chavista Jorge Arreaza, jefe de la comisión parlamentaria encargada de supervisar la ley de amnistía destinada a lograr la liberación de todos los presos políticos del país.

En cambio, se incorporaron a ella seis nuevos nombres, incluidos el testaferro de Maduro Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas. Ambos fueron deportados recientemente a Estados Unidos por el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Esta actualización se produce dos días después de que Estados Unidos levantara las sanciones contra el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, a la cual Washington se las quitó en abril.

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La orden suiza de bloqueo de activos patrimoniales tiene una vigencia de cuatro años, salvo nueva disposición.

El gobierno afirmó en enero que, con esta medida, pretendía "garantizar que los posibles activos adquiridos de forma ilícita no salgan de Suiza en la coyuntura actual".

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