Alex Saab asegura estar “deprimido” en la cárcel y estaría tomando medicamentos para tratarse

El testaferro de Nicolás Maduro y quien se declaró culpable de robar millones de dólares, Alex Saab, asegura tener un síndrome de estrés postraumático y pide antidepresivos todas las noches. Demóstenes Quijada, exprisionero político, habló en NTN24 y contó como fue su trato en comparación con la de Saab en Estados Unidos: “estuve en la época del Covid en las mazmorras y fue inevitable que hubiera casos de contagio y yo fui uno de los afectados. Al manifestar mi malestar su respuesta fue que yo era un prisionero de guerra y si me moría, mejor”.