NTN24
Martes, 15 de septiembre de 2026
Martes, 15 de septiembre de 2026
Álex Saab
Programa: El Informativo

Alex Saab asegura estar “deprimido” en la cárcel y estaría tomando medicamentos para tratarse

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
El testaferro de Nicolás Maduro y quien se declaró culpable de robar millones de dólares, Alex Saab, asegura tener un síndrome de estrés postraumático y pide antidepresivos todas las noches. Demóstenes Quijada, exprisionero político, habló en NTN24 y contó como fue su trato en comparación con la de Saab en Estados Unidos: “estuve en la época del Covid en las mazmorras y fue inevitable que hubiera casos de contagio y yo fui uno de los afectados. Al manifestar mi malestar su respuesta fue que yo era un prisionero de guerra y si me moría, mejor”.

También le puede interesar

María Elvira Salazar | Foto: EFE
María Elvira Salazar

"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

Alex Saab - AFP
Álex Saab

Alex Saab asegura estar “deprimido” en la cárcel y estaría tomando medicamentos para tratarse

Alex Saab y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Álex Saab

¿Se convertirá sí o no Alex Saab en testigo clave contra su examigo Nicolás Maduro?

Abelardo de la Espriella/ Calarcá - Fotos AFP
Abelardo de la Espriella

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

ELN - EFE
Abelardo de la Espriella

Mano de hierro y precisión quirúrgica: golpe de Colombia y EE. UU. al ELN concluye atroz cautiverio

Nicolás Pacheco y el ELN | Foto: EFE
Secuestrados por el ELN

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así avanza el potente cerco de Abelardo de la Espriella contra alias Calarcá: golpe tras golpe contra el crimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es humillante ver como hacen un juicio en contra de tu padre": hijo de secuestrado por el ELN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Significativo golpe: hermanos de "Iván Mordisco" acusados por la Fiscalía colombiana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Abelardo de la Espriella le salvó la vida a los colombianos": María Elvira Salazar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Saab se declaró culpable: Así era como Diosdado Cabello negaba vínculos con el testaferro de Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Pdvsa - Foto AFP
Administración Trump

Estados Unidos permite a sancionados por corrupción en PDVSA firmar y ejecutar contratos comerciales

Alex Saab - Foto EFE
Juicio contra Alex Saab

¿A quién protege? Alex Saab se declararía sorpresivamente culpable en EE. UU.: advierten que "podría incriminar presidentes"

Refuerzan la seguridad en COlombia / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

De la Espriella refuerza la seguridad de una zona de Colombia con soldados, vehículos blindados y equipos antidrones

Diosdado Cabello/ Nicolás Maduro y Alex Saab - Foto AFP
Diosdado Cabello

"Diosdado Cabello está colaborando para evitar hacer compañía a Nicolás Maduro": analista sobre caso Alex Saab

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Más de Salud

Ver más
Reforma a la Salud Foto: Freepik
Colombia

Colombia se encuentra en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud

Vacuna de Moderna - Foto de referencia: EFE
Cáncer

Anuncian resultados positivos en los últimos ensayos de una novedosa vacuna contra el cáncer de piel

Partido de la NFL (EFE)
NFL

Estudio enciende las alarmas en la NFL: uno de cada cuatro exjugadores padecía una enfermedad cerebral por los constantes golpes en la cabeza

Opinión

Ver más
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Dónde está la dignidad de los americanos?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

Contundente: María Corina Machado exige avances en la mesa de diálogos en Venezuela

Familiares de pacientes con fibrosis quística exigen tratamientos dignos al régimen - Foto captura
Pacientes

Familiares de pacientes con fibrosis quística exigen al régimen venezolano tratamientos

Presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado Marco Rubio- Foto: Ilustración Canva
Política

Colombia y EE. UU. abren la vía para eximir de aranceles a los productos nacionales tras diálogo entre Abelardo de la Espriella y Marco Rubio

Captura de Nicolás Maduro - Foto EFE
Cilia Flores

Arritmia cardiaca, pérdida de peso y de muelas: las razones por las que la defensa de Cilia Flores en Nueva York pide traslado a búnker privado

Francis L. Donovan - Foto AFP
Comando Sur

Así fue el poderoso mensaje del Comando Sur de Estados Unidos a Colombia tras arribo del general Francis L. Donovan

Huracán Lowell azota islas occidentales de Hawái y deja sin electricidad a miles de personas
Huracán

Huracán Lowell azota islas occidentales de Hawái y deja sin electricidad a miles de personas

Sede de la Defensoría del Pueblo (Venezuela) - Foto de referencia: X
Trata de personas

Cuestionada Defensoría del Pueblo del régimen venezolano habilita línea de atención para recibir denuncias y "combatir" la trata de personas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023