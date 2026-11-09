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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Biodiversidad

Alto declive de biodiversidad alcanza ritmo sin precedentes

noviembre 9, 2026
Por: Redacción Clic Verde
Programa: Clic Verde
"Estamos perdiendo mucho de nuestra naturaleza", asegura Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación de WWF en Colombia.

La velocidad a la que el planeta pierde su biodiversidad encendió las alarmas de la comunidad científica internacional.

Una preocupante cifra del 73 por ciento de disminución promedio en las poblaciones de vertebrados evidencia que la crisis de la vida salvaje no tiene precedentes en la historia humana reciente.

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Este desplome, lejos de ser un hecho aislado, es el efecto directo de actividades humanas sistemáticas como la pérdida de hábitats naturales, la deforestación descontrolada, el comercio ilegal de especies y el avance del cambio climático, todos ellos, factores que han colocado a miles de especies de mamíferos, aves, peces y reptiles al borde de la extinción en tiempo récord, señalan expertos.

El panorama es aún más dramático para América Latina y el Caribe, región que encabeza la lista de los territorios más golpeados por esta problemática global al registrar el impacto más severo de todo el planeta.

Mediciones científicas realizadas y publicadas en el informe Planeta Vivo revelan una reducción del 95 por ciento en la abundancia de sus poblaciones biológicas de fauna silvestre.

Esta pérdida, estaría rompiendo el equilibrio de ecosistemas vitales que sostienen la seguridad hídrica, alimentaria y climática, poniendo en riesgo directo la supervivencia y el bienestar de millones de personas que dependen de estos servicios ambientales. Ecosistemas estratégicos de la región como la Amazonía, la Orinoquía y la cordillera de los Andes están experimentando la peor parte de esta degradación.

En diálogo con el programa Clic Verde de NTN24, Carlos Mauricio Herrera, director de Conservación y de Gobernanza de WWF en Colombia, manifestó su profunda preocupación frente al impacto local de estos hallazgos.

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"Los números, las cifras que nosotros revelamos en este informe son bastante inquietantes, sobre todo cuando vemos que hay una pérdida de biodiversidad muy importante reportada a nivel global, pero que crece en ecosistemas tan importantes como los más sensibles en América Latina y el Caribe. En el caso, para la Amazonía, la Orinoquía, los Andes, en general todos los de nuestro país, tenemos una pérdida importante de biodiversidad", agregó.

Herrera además enfatizó que revertir esta tendencia requiere un vuelco total en las políticas públicas y en la participación ciudadana, integrando la restauración ambiental en la agenda económica global: “Esto ya dejó de ser del sector ambiental desde hace mucho y es una parte importantísima de las decisiones que como sociedad tenemos que tomar, porque no es que estemos perdiendo sólo naturaleza para las especies, la estamos perdiendo para el bienestar humano, para la productividad, para la seguridad multidimensional”.

El desafío urgente radica ahora en acelerar el diseño de nuevas estrategias de conservación, escalar las soluciones basadas en la naturaleza y vincular activamente a las comunidades locales para asegurar la efectividad de las medidas antes de alcanzar un punto de no retorno, afirmó Herrera.

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