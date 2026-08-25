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Martes, 25 de agosto de 2026
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Temblor en Colombia

Temblor de magnitud 3,7 y profundidad de menos de 30 kilómetros se presentó en Colombia: reportan que se sintió en Bogotá

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Temblor en Colombia el martes 25 de agosto. (Servicio Geológico de Colombia)
Temblor en Colombia el martes 25 de agosto. (Servicio Geológico de Colombia)
El Servicio Geológico indicó, además, que en la madrugada del martes y noche del lunes también se reportaron dos temblores con magnitudes superiores a 3.

Un temblor de magnitud 3,7 se registró este lunes en la madrugada en Colombia. El sismo tuvo como epicentro a la población de Debeiba en Antioquia y algunas personas afirman que se sintió en ciudades principales del país como Bogotá y Medellín.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-25, 04:28 hora local Magnitud 3.7. Profundidad superficial, Dabeiba - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, informó el Servicio Geológico Colombiano este martes.

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El temblor, según datos del Servicio Geológico, tuvo una profundidad inferior a 30 kilómetros por lo que algunas personas lo habrían sentido.

Algunos usuarios en las redes sociales reportaron que sintieron el movimiento telúrico en la capital colombiana. “En Bogotá se sintió sueve porque vivo en un sexto piso”, aseveró un usuario.

“En Bogotá se sintió levemente”, expresó otro usuario en respuesta a la publicación del Servicio Geológico.

Algunas personas afirmaron que el movimiento también se sintió en poblaciones como Buga, en Valle del Cauca, y Popayán, en el Cauca.

El Servicio Geológico indicó, además, que en la madrugada del martes y noche del lunes también se reportaron dos temblores con magnitudes superiores a 3 en el municipio de Istmina en el departamento del Chocó.

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Uno de los movimientos se presentó a las 12:49 de la madrugada y tuvo una magnitud de 3,1 con una profundidad de 39 kilómetros. El otro se presentó a las 11 de la noche con una magnitud de 3,1 y una profundidad de 43 kilómetros.

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