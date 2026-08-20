Nuevos sismos se presentaron este jueves en Colombia con movimientos registrados en Chocó y Santander

Colombia de nuevo registró varios movimientos sísmicos este jueves 20 de agosto, diez días luego del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó. Los nuevos eventos se enfocaron sobre todo en ese departamento, pero de igual forma, se reportó un sismo en Santander.

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En horas de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró tres movimientos en el área cercana al epicentro del terremoto principal.

Los sismos se ubicaron en Chocó y entraron en las más de 325 réplicas que se han contado desde el sismo del 10 de agosto, según informes basados ​​en los registros de la entidad.

La actividad siguió en la tarde. Dos nuevos temblores se registraron en Chocó con apenas 17 minutos de diferencia, así como también, otro movimiento ocurrió en Santander. Los sismos tuvieron magnitudes de 2,6, 2,7 y 3,6, según la información suministrada a partir de los datos del SGC.

Uno de los movimientos que se registraron en Chocó alcanzó una magnitud de 2,8, según el seguimiento de la Red Sismológica Nacional. De momento, los reportes consultados no han informado acerca de daños en relación a estos eventos.

La repetición de sismos en Chocó sucede en medio del proceso de liberación de energía luego del terremoto del 10 de agosto.

El SGC detalló que las réplicas son movimientos de menor magnitud los cuales se pueden presentar luego de un sismo principal y que su duración puede ampliarse durante días, semanas e inclusive meses.

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El terremoto de magnitud 7,4, registrado a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, tuvo una profundidad de 103 kilómetros y su epicentro estuvo en San José del Palmar. El Servicio Geológico lo estimó como el evento sísmico de mayor magnitud registrado en Colombia durante el presente siglo XXI.

La entidad sigue con el monitoreo de forma permanente de la actividad sísmica a por medio de su red de estaciones que se distribuyen en el territorio nacional. El visor del SGC deja consultar en tiempo real la hora, magnitud, profundidad y ubicación de los movimientos detectados.