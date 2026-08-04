La JEP de Colombia imputó a 27 antiguos comandantes de las Farc, incluido Timochenko, por masacres y otros delitos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia anunció este martes que imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 27 antiguos comandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de las Farc.

“La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 comparecientes de las extintas Farc-EP por atentados, masacres, homicidios, desapariciones, desplazamientos, violación, violencia sexual y otros hechos como tomas guerrilleras que afectaron a la población olvidada de Colombia”, indicó la JEP en una rueda de prensa.

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La magistrada Catalina Díaz indicó que cuando la JEP recibió “casi 10.000 expedientes de la Fiscalía, que recogen un universo provisional de 66.823 hechos, el panorama de impunidad heredado de la justicia ordinaria era desolador: en el 97 % de ellos no había condenas y más del 90 % ni siquiera había superado la etapa preliminar de investigación”.

“Es decir, el Estado colombiano desconocía qué crímenes se habían cometido, quiénes eran los responsables y bajo qué lógicas de guerra y patrones macrocriminales operaban”, explicó la magistrada Díaz.

En ese sentido indicó que esta decisión judicial “es un hito porque sistematiza una diversidad de testimonios de las víctimas como no se había visto antes”.

“En sus páginas quedan plasmadas las voces de la población civil, tanto rural como urbana. Responde a la persecución de líderes políticos (particularmente del Partido Liberal y el 'turbayismo' en Caquetá); así como al silenciamiento de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos”, dijo la magistrada.

Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados podrán dar la cara a la justicia, a las víctimas y al país.

La JEP precisó que esta audiencia será preparada y desarrollada con las víctimas y sus organizaciones.