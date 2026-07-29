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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Erling Haaland

El efecto Haaland impulsa las búsquedas sobre Noruega en Google tras el Mundial de fútbol: ¿qué quieren saber los usuarios?

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Erling Haaland, delantero de Noruega / FOTO: EFE
Erling Haaland, delantero de Noruega / FOTO: EFE
El jugador noruego ganó protagonismo tras participación en el Mundial 2026.

El reciente Mundial de fútbol transformó a Noruega en un destino de interés global sin precedentes. Las búsquedas del término "Norway" en inglés experimentaron un crecimiento de hasta 300% en Google comparado con el año anterior, de acuerdo con información de Google Trends recopilada por Euronews.

La plataforma Airbnb confirmó esta tendencia al registrar un incremento del 15% en las consultas de alojamiento en territorio noruego entre el 11 de junio y el 12 de julio, contrastado con el mismo período de 2025.

El impacto se extendió a través de múltiples mercados europeos. En Polonia, específicamente, las búsquedas del término "Noruega" aumentaron 200% en comparación interanual.

Además, la media diaria de consultas de vuelos desde ese país hacia el destino nórdico fue 32,3% superior a la del año previo, según análisis de la plataforma Kiwi.com citado por agencias informativas.

Asimismo, la fiebre mundialista también llegó hasta los registros civiles de varios países, donde cientos de familias han inscrito a sus hijos con el nombre del goleador, según la entidad nacional de registro.

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), 468 recién nacidos fueron inscritos con el apellido "Haaland", mientras que otros 91 recibieron el nombre completo "Erling Haaland".

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"Haaland también es peruano. Las grandes estrellas del fútbol sirven de inspiración para que los peruanos registren a sus hijos con nombres llamativos y famosos", dijo Iván Torres, portavoz de Reniec, al canal Panamericana Televisión.

Torres explicó que la mayoría de las inscripciones se realizaron en las semanas posteriores al inicio del Mundial y, especialmente, después de que Noruega avanzara a los cuartos de final.

Conocido como el Androide, el jugador del Manchester City, de 25 años, ha sido una de las figuras del torneo al marcar un doblete en la victoria de Noruega sobre Brasil, un resultado que clasificó a los vikingos a sus primeros cuartos de final en la historia, donde enfrentarán este sábado a Inglaterra.

El fenómeno no es nuevo en Perú. De acuerdo con Reniec, 3.402 personas llevan el nombre "Messi", de las cuales 292 fueron inscritas como "Lionel Messi".

Asimismo, 1.185 personas fueron registradas con el nombre "Cristiano Ronaldo", 1.241 como "Yamal", 238 como "Mbappé" y unas sorprendentes 33.809 como "Neymar", todas figuras del fútbol mundial.

"Nosotros no podemos prohibir a las personas poner estos nombres", afirmó Torres.

La ‘Haalandmanía’ podría seguir creciendo si Noruega mantiene su camino en el Mundial, pues el delantero llega a los cuartos de final como uno de los máximos goleadores del torneo con siete tantos, solo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con ocho.

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