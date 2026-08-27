Temblor de magnitud 4,4 y profundidad de 43 kilómetros se presentó este jueves en Colombia: se sintió en Cali

El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 4,4 registrado este 27 de agosto de 2026 a las 10:25 a. m., hora local. El evento fue localizado en el departamento del Chocó.

La actividad sísmica se mantuvo durante las primeras horas de este jueves 27 de agosto. Según los registros del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entre las 3:22 a. m. y las 7:46 a. m. se reportaron cinco movimientos telúricos, cuatro de ellos con epicentro en territorio colombiano.

El más reciente ocurrió a las 7:46 a. m. en Simacota, Santander. El temblor tuvo una magnitud de 3,1 y se produjo a una profundidad de 104 kilómetros. De acuerdo con el SGC, el epicentro estuvo ubicado a 22 kilómetros de Santa Helena del Opón, 27 kilómetros de El Carmen de Chucurí y 35 kilómetros de Contratación.

Minutos antes, a las 7:35 a. m., otro movimiento había sido detectado en Santander. En este caso, el sismo alcanzó una magnitud de 2,1 y tuvo una profundidad de 117 kilómetros. El epicentro se localizó en inmediaciones de San Vicente de Chucurí, a apenas un kilómetro del casco urbano. Betulia, a 14 kilómetros, y Zapatoca, a 17 kilómetros, fueron las otras poblaciones más cercanas.

La jornada sísmica comenzó a las 3:22 a. m. con un movimiento de magnitud 2,8 registrado en Panamá. El evento fue clasificado como superficial y, según la información del SGC, se presentó a 96 kilómetros de Gaigirgordub, 129 kilómetros de San Cristóbal del Chepo y 135 kilómetros de Chimán.

Posteriormente, a las 4:09 a. m., se registró un sismo en Sipí, Chocó. El movimiento tuvo una magnitud de 2,2 y también fue superficial. El epicentro se ubicó a nueve kilómetros de Sipí, mientras que Nóvita y El Dovio, en el Valle del Cauca, se encontraban a 43 y 45 kilómetros, respectivamente.

A las 4:32 a. m. tuvo lugar otro movimiento en Piedecuesta, Santander. Este alcanzó una magnitud de 2,6 y presentó una profundidad de 147 kilómetros. Las poblaciones más cercanas al epicentro fueron Cepitá, ubicada a ocho kilómetros, y San Andrés y Guaca, ambas a 13 kilómetros.