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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Comando Sur
Programa: La Tarde

“EE. UU. está buscando una nueva relación con Colombia”: experto tras visita del jefe de Comando Sur

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Con la finalidad de entablar nuevos esfuerzos para combatir a los grupos criminales, el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, arribó este miércoles a territorio colombiano para reunirse con los nuevos líderes militares del país. Sobre lo que implica la reconstrucción de relaciones entre ambas naciones en pro de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Stephen Donehoo, exasesor de seguridad EN LA Casa Blanca y exoficial de inteligencia militar especializado en Latinoamérica y Estados Unidos.

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