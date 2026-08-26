“EE. UU. está buscando una nueva relación con Colombia”: experto tras visita del jefe de Comando Sur

Con la finalidad de entablar nuevos esfuerzos para combatir a los grupos criminales, el jefe del Comando Sur, Francis Donovan, arribó este miércoles a territorio colombiano para reunirse con los nuevos líderes militares del país. Sobre lo que implica la reconstrucción de relaciones entre ambas naciones en pro de la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el programa La Tarde de NTN24 conversó con Stephen Donehoo, exasesor de seguridad EN LA Casa Blanca y exoficial de inteligencia militar especializado en Latinoamérica y Estados Unidos.