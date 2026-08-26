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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Sismo en Colombia

Fuerte sismo de magnitud 5,4 sacudió a Colombia este miércoles: se sintió en varias regiones, entre ellas Bogotá

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
El Servicio Geológico Colombiano reportó el movimiento telúrico a las 11:45 a. m. de este 26 de agosto. El evento fue localizado en el área de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

Un nuevo sismo fue registrado durante la mañana de este miércoles 26 de agosto en Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento ocurrió a las 11:45 a. m., hora local, tuvo una magnitud de 5,4 y una profundidad de 140 kilómetros.

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La información fue divulgada inicialmente por el SGC a través de sus canales oficiales, mediante un boletín preliminar, por lo que la entidad advierte que los parámetros del evento están sujetos a cambios conforme avance el análisis.

De acuerdo con el mapa publicado por el organismo, el epicentro se ubicó en el área de Los Santos, Santander, región que hace parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor concentración de actividad sísmica en Colombia.

Precisamente, el SGC explica que el Nido Sísmico de Bucaramanga está localizado debajo de la zona de la Mesa de Los Santos y que entre el 40 % y el 50 % de la actividad sísmica del país ocurre allí. Además, los movimientos registrados en esta región suelen presentar profundidades intermedias cercanas a los 150 kilómetros.

La profundidad de este nuevo evento es un dato relevante. Según el SGC, la profundidad de un sismo influye en la manera en que sus ondas se propagan y en la extensión del territorio donde puede ser percibido. Por esta razón, un movimiento profundo puede sentirse a distancias considerables, aunque sus efectos también dependen de otros factores.

El reporte se conoce en un momento en el que Colombia continúa enfrentando las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó. Sin embargo, el sismo reportado este miércoles se localizó en Santander y no debe ser presentado como una réplica de aquel terremoto, pues no existe información oficial que permita establecer esa relación.

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El balance más reciente de la emergencia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto, con corte a las 6:30 a. m. de este 26 de agosto, reporta 331 personas fallecidas, 4.449 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas, según información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Por ahora, el SGC mantiene el monitoreo del evento y recuerda que la información de los boletines preliminares puede ser actualizada. Ante un movimiento telúrico, la entidad recomienda consultar únicamente los canales oficiales y evitar compartir predicciones o información no verificada, debido a que los sismos no pueden predecirse con fecha, hora y magnitud exactas.

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