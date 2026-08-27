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Nepal
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Así se vio, desde diferentes ángulos, la impactante avalancha que arrasó a Nepal

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Desde diferentes ángulos quedó registrada la tragedia producto de la devastadora avalancha que impactó entre la frontera de China y Nepal. Las imágenes muestran cómo el devastador desastre natural arrasa con varias localidades tras el desbordamiento del río Vottekoti. De acuerdo con los informes de las autoridades nepalíes, esta tragedia natural de momento ha cobrado la vida de cerca de 289 personas; han perdido la vida y ha dejado a 644 desaparecidos, de los cuales se estima que 517 son extranjeros y 127 nativos.

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