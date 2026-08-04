"Nuestro objetivo era ser campeones": jugador de la selección Colombia habla de la eliminación temprana del Mundial 2026

Siguen las repercusiones por la eliminación temprana de Colombia del Mundial 2026, luego de caer ante Suiza en octavos de final en tiros desde el punto penal.

Yerry Mina no ocultó su frustración tras la eliminación de Colombia en octavos de final del Mundial 2026 ante Suiza. El experimentado defensor, una de las figuras del combinado cafetero, compartió las sensaciones de un grupo que llegó al torneo con expectativas máximas, pero vio truncado su camino de manera inesperada.

"Nuestro objetivo era ser campeones. Nosotros no teníamos techo", declaró Mina en sus primeras palabras tras la eliminación para el medio DSports. El zaguero dejó claro que la Selección Colombia no se conformaba con participar en la cita mundialista, sino que buscaba alcanzar la gloria máxima.

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El jugador destacó el ambiente positivo que reinaba en la concentración colombiana antes del tropiezo. "Dentro de la convivencia no veíamos por dónde iba a entrar la caída, estábamos muy bien, un grupo muy sano, muy humilde", expresó, evidenciando la sorpresa que significó para el plantel quedar fuera del torneo en una etapa tan temprana.

Mina reveló además las ambiciones concretas que tenía el equipo dirigido por su cuerpo técnico. "Primeramente teníamos trazado llegar a la final y después ganarla", afirmó, mostrando la confianza que existía en el vestuario colombiano sobre sus posibilidades de conquistar el título mundial por primera vez en su historia.

La decepción fue evidente en las palabras del defensor al calificar la eliminación. "Fue algo duro, algo que no nos imaginábamos", reconoció Mina, quien también aprovechó para lanzar un mensaje dirigido a los críticos del equipo nacional.

"Siempre hay un tipo de personajes que intentan destruir", señaló el jugador, en referencia a quienes cuestionan el trabajo de la selección colombiana. Sin embargo, Mina prefirió cerrar sus declaraciones con un mensaje de gratitud hacia sus compañeros.

"Agradecido por los muchachos porque dieron lo mejor, salimos con la frente en alto", concluyó el defensor.