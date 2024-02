"Tengo serias preocupaciones": Relator especial de la ONU sobre la desnutrición en Venezuela

"Tengo serias preocupaciones" sobre la desnutrición infantil en Venezuela, alertó este miércoles el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, en una entrevista con la AFP tras culminar una visita de dos semanas para evaluar la situación alimentaria.

Fakhri, experto libanés independiente que no habla en nombre de la ONU, señaló además que el país enfrenta diversos retos para acceder a la alimentación y pidió el levantamiento de las sanciones económicas que, dijo, exacerbaron la crisis.

A continuación, extractos de la entrevista.

Pregunta: ¿Cómo evalúa el acceso a la alimentación en Venezuela?

Respuesta: El reto principalmente que hay con el derecho a la alimentación es el acceso a los alimentos: sí hay alimentos disponibles, pero las personas no tienen los recursos financieros para comprar alimentos producto de la hiperinflación, la crisis financiera y todo el contexto de las medidas coercitivas y las sanciones.

P: ¿El levantamiento de sanciones puede mejorar el acceso a la alimentación?

R: Si se levantan sí. Yo me atrevería a decir que habrá una mejoría sustancial, aunque también habrá retos. Le daría un espacio para respirar al gobierno, que pudiera aplicar mejores políticas, bajar el precio de los combustibles y, muy importante, reducir el precio de la ayuda humanitaria, permitir que las instituciones financieras internacionales den dinero a Venezuela para que el gobierno siga trabajando.

P: El acceso a estadísticas oficiales es complicado en Venezuela, pero con lo que observó y escuchó ¿cómo evalúa la situación de desnutrición?

R: Yo he recibido estadísticas del gobierno directamente y también de organizaciones locales, pero no puedo hablar con precisión exacta (por las discrepancias entre las cifras, ndlr). Puedo decir sí, según las estadísticas que recibí y también por la amplia gama de entrevistas que tuve con distintos entes y personas, combinado con entender los aspectos estructurales en cuanto a aspectos económicos y financieros, que tengo serias preocupaciones. Siendo honesto, me preocupa en verdad, tiene que ser abordado, porque no queda mucho tiempo.

P: Llegó a decir que el futuro de Venezuela está en juego, ¿por qué?

R: Por la condición de los niños (...) las personas están preocupadas por sus hijos y hay una situación con los niños por debajo de cinco años que no están teniendo una alimentación apropiada y esto va a tener repercusiones sobre su capacidad y desarrollo cognitivo y físico.

P: ¿Qué recomienda para revertir esta desnutrición?

R: Las escuelas son el sitio por excelencia para hacer que no haya tanta desnutrición, eso para los niños por supuesto que están en edad escolar. La comunidad internacional humanitaria está tratando de asegurar que cada niño reciba el alimento en el colegio. Lo que yo recomiendo es que utilicen proyectos sociales que ya tienen, los campesinos y pescadores están proporcionando alimentos a los colegios en la zona (que visitó), la metodología ya está presente (...) el reto de los niños pequeños tal vez debe ser abordado entre distintas instituciones.

P: ¿Pudo evaluar el valor nutricional de las bolsas de alimentos que otorga el gobierno a precios subsidiados, el programa CLAP?

R: Sí, vi el contenido de distintas bolsas de CLAP en distintas partes, en los almacenes. Ellos dan energía, son alimentos que son energéticos, es verdad, pero son alimentos que son altamente procesados, tienen mucho carbohidratos, algo de proteínas sí vi, alguito, a veces, de complementos vegetales con proteínas en sitios rurales, pero en lo conversado con nutricionistas en Venezuela en verdad no proporciona un valor nutricional especial más allá de dar energía a las personas.