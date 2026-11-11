Un solo día de calor borró 17 récords de varias décadas en Colombia: este municipio superó los 40 °C

El martes, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó temperaturas máximas históricas en varios municipios de varios departamentos. En Tolima hay alerta alta por incendios de la cobertura vegetal.

Natagaima, Tolima, registró 41,2 °C el lunes 9 de noviembre, la temperatura más alta del país ese día, según el Informe Técnico Diario del Ideam.

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El dato, de la estación Anchique, superó el máximo histórico para noviembre en ese punto, que era de 40,0 °C y se había registrado el 29 de noviembre de 1979.

No fue el único. El Ideam reportó que 17 estaciones del país superaron ese día su récord de temperatura máxima para el mes.

Entre las estaciones que rompieron marcas están:

Aeropuerto Olaya Herrera (Medellín): 32,8 °C, frente a un récord de 31,2 °C de noviembre de 1997.

Aeropuerto El Edén (Armenia): 32,9 °C, frente a 31,0 °C de noviembre de 1978.

Palmira (Valle del Cauca): 33,0 °C, frente a 32,4 °C de 2009.

Aeropuerto Perales (Ibagué): 32,6 °C, frente a 32,4 °C de 2015.

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Aeropuerto Santiago Pérez (Arauca): 35,7 °C, frente a 34,8 °C de 2018.

Aeropuerto El Caraño (Quibdó): 35,0 °C, frente a 34,2 °C de 2023.

Mesa de Pole (Ataco, Tolima): 35,4 °C, frente a 34,6 °C de 2011.

También hubo marcas en Corozal (Sucre), Ragonvalia y Salazar (Norte de Santander), Lebrija y Guadalupe (Santander), Samaniego (Nariño), Buenavista (Boyacá) y Pereira (Risaralda).

Otros puntos con calor intenso

Aunque no rompieron récords, otros municipios superaron los 36 °C: Villavieja (Huila), con 39,4 °C; Pailitas (Cesar), con 38,6 °C; San José de Cúcuta y Valledupar, con 37,8 °C; Cúcuta, con 37,7 °C; y Neiva, con 36,8 °C. El informe también incluye a El Guamo (Bolívar), Urumita (La Guajira) y Ambalema (Tolima).

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El mismo informe ubica a Tolima en el centro de otra alerta. Natagaima e Ibagué están en alerta alta por incendios de la cobertura vegetal, el único nivel alto en todo el país. Hay además 2 municipios en alerta moderada, El Copey (Cesar) y Puerto Nariño (Amazonas), y 15 en alerta baja, la mayoría en el Caribe.

Según el Ideam, esas alertas responden a la precipitación y a las temperaturas máximas de los últimos días. Para las próximas 24 horas, el instituto prevé tiempo mayormente seco en el norte y el centro del país, y lluvias intensas en el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía.

Frío extremo en el altiplano

En el otro extremo, Cerinza, Boyacá, reportó -0,5 °C, y varios municipios de Boyacá, Cundinamarca y Santander tuvieron mínimas inferiores a 5 °C, Sin embargo, no hubo mínimas históricas.

El Ideam aclara que los valores se relacionan con la ubicación de sus estaciones, que en ocasiones están lejos de donde se concentra la mayor parte de la población.