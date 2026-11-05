"Serán más sofisticados que Maduro": Alejandro Hernández advierte del régimen que llevan Delcy, Diosdado y Jorge Rodríguez en Venezuela

Alejandro Hernández, director del portal digital La Gran Aldea, analizó la situación de Venezuela que aún se mantiene bajo el yugo de la dictadura chavista tras diez meses de la captura del dictador Nicolás Maduro. "El día que sientan que no hay una amenaza real de fuerza contra ellos, van a sacar su verdadera cara, van a ser más sofisticados que Maduro", dijo.