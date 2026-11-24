La representante de Venezuela en Miss Universo 2026, Clara Vegas Goetz, rindió tributo a la selección nacional de béisbol de su país, que conquistó el título del Clásico Mundial en marzo de este año.

Para ello, lució un traje típico creado por el diseñador Carlos Hernández durante el desfile celebrado el 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan.

La propuesta estuvo inspirada en el histórico triunfo del equipo venezolano y, de acuerdo con la organización Miss Venezuela, también buscó transmitir un mensaje de resiliencia ante los momentos difíciles que ha atravesado el país.

El vestuario destacó por sus tonos dorados, pedrería y los colores de la bandera nacional. Además, incorporó una capa larga y un bate de béisbol.

Uno de los detalles más llamativos fue la corona que acompañó el traje, decorada con elementos alusivos al béisbol, una representación del trofeo del Clásico Mundial y siete estrellas que hacen referencia a las siete veces que Venezuela ha ganado el Miss Universo.

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La gala final de la edición número 75 del Miss Universo está prevista para este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Durante la ceremonia, la actual reina, Fátima Bosch, entregará la corona a su sucesora.

El Miss Universo es un certamen internacional de belleza que se celebra anualmente desde 1952 y reúne a candidatas de diferentes países, quienes participan en distintas actividades, entrevistas y presentaciones para optar por el título.

Venezuela tiene una trayectoria destacada en esta competencia, con siete coronas obtenidas en las ediciones de 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009 y 2013.

Este historial ha convertido al país 'hermano de la espuma, garzas, rosas y sol' como uno de los más reconocidos en la historia del concurso.