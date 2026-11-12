NTN24 estuvo con los familiares de los presos políticos que están en huelga de hambre en Ramo Verde: “habrá justicia”

Un grupo de 36 presos políticos en la prisión de Ramo Verde cumplen más de 72 horas en huelga de hambre exigiendo justicia, libertad y que se cierren todos los centros de tortura. A pocos metros de este penal, que queda en el estado Miranda, sus familiares alzaron la voz ante el temor de su estado de salud por su visible deterioro, le exigieron al régimen garantizar asistencia médica y denuncian que los detenidos no han recibido agua.