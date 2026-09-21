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Criminales

Tras baja de 'Bendito Menor', cayó segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: autoridades encontraron abundante armamento de alto calibre

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Autoridades de Colombia
Foto: Autoridades de Colombia
De la Espriella anunció que se dirigiría a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio.

Las autoridades colombianas asestaron un golpe significativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada mediante una operación coordinada que resultó en la neutralización del segundo cabecilla de esta organización criminal.

Abelardo de la Espriella informó que en una operación de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, fue dado de baja el narcoterrorista alias "Cholo", segundo cabecilla y financiero de esta estructura criminal.

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Según el comunicado oficial, alias "Cholo" acumulaba más de 15 años de trayectoria delictiva y estaba señalado de articular rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

La operación dejó como resultado siete integrantes dados de baja y tres capturados.

La incautación preliminar incluye 10 fusiles, entre ellos un Barrett calibre .50, dos lanzagranadas, dos pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra.

"Este resultado golpea directamente el mando, el control y las finanzas de esta organización criminal", señaló el presidente De la Espriella en su declaración.

Tras la operación militar, la organización criminal habría promovido un paro armado para intimidar a la población local. "No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror", advirtió la autoridad.

De la Espriella anunció que se dirigiría a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad, evaluar la situación en el territorio y coordinar directamente las acciones necesarias para proteger a la población.

"He dispuesto todas las capacidades de la Fuerza Pública", añadió.

El fusil Barrett calibre .50 incautado es considerado un arma de alto poder utilizada frecuentemente por organizaciones criminales en Colombia para enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y control territorial.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada han mantenido presencia en la región, dedicándose principalmente al narcotráfico y al control de rutas hacia Centroamérica. La neutralización de su segundo cabecilla y financiero podría impactar significativamente sus operaciones.

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La operación se suma a los esfuerzos de las autoridades colombianas por desarticular estructuras criminales que operan en zonas estratégicas del país, particularmente aquellas vinculadas con el tráfico de estupefacientes hacia mercados internacionales.

Cabe recordar que días atrás que Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Bendito Menor", cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y conocido como narcoinfluencer, fue abatido en un operativo de precisión de la Dijín y la Policía con apoyo de inteligencia de Estados Unidos en Riohacha, La Guajira.

"Bendito Menor" cayó dentro de una lujosa mansión en Riohacha luego de que agencias internacionales rastrearan su ubicación al encender su teléfono celular. En el lugar también murieron su pareja sentimental y dos de sus escoltas.

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