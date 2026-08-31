Comando Central de EE. UU. desmiente que buque petrolero haya impactado minas en Estrecho de Ormuz

En medio de una nueva escalada de las tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Irán, el Comando Central (Southcom) respondió a las afirmaciones de la teocracia iraní sobre un supuesto ataque a un buque en el Estrecho de Ormuz.

Según la versión iraní, un superpetrolero que transitaba por la ruta sur del Estrecho de Hormuz había chocado con dos minas y quedado completamente detenido.

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El CENTCOM respondió directamente a estas afirmaciones etiquetándolas como "FALSO" en mayúsculas, estableciendo un contraste entre la reclamación y los hechos verificados.

"AFIRMACIÓN: La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) afirma que un supertanquero que pasaba por la ruta sur del Estrecho de Ormuz chocó contra dos minas y fue detenido por completo. Esto es FALSO", señaló el organismo militar.

Y agregó: "HECHO: Ningún barco ha chocado contra minas en el Estrecho de Ormuz. Este es otro intento de la IRGC de intimidar al transporte comercial regional mediante desinformación".

El Estrecho de Hormuz, ubicado entre Irán y la Península Arábiga, constituye una de las vías marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita aproximadamente un tercio del petróleo transportado por mar a nivel global.

Cualquier incidente en esta zona tiene potencial para afectar los mercados energéticos internacionales y elevar las tensiones geopolíticas en la región.

Esto ocurre luego de que el domingo Trump ordenó ataques contra lanzacohetes iraníes situados en la isla de Larak, para impedir que Teherán implantara minas en el estrecho de Ormuz.

La ofensiva inició cuando el CENTCOM destruyó con drones dos plataformas de lanzamiento de minas marítimas en la isla de Larak en Irán, según el Pentágono, la operación buscaba neutralizar una “amenaza inminente” contra la navegación comercial en la zona.

Irán respondió casi inmediatamente con ataques contra Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, en medio de la escalada, Pezeshkian pidió no prolongar la guerra y abogó por resolver el conflicto mediante el diálogo diplomático.

El presidente Trump respondió este lunes y amenazó nuevamente con golpear a Irán "con fuerza" después de que ambos países reanudaran sus ataques cruzados.

"Vamos a golpearlos con fuerza", dijo Trump, según un periodista de Fox News que afirmó haber hablado brevemente con él.