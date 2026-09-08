Así fue como agencias de EE. UU. y Colombia geolocalizaron a alias 'Bendito' Menor en su lujosa mansión

La cooperación bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y Colombia ya ha comenzado a mostrar resultados concretos tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella. La semana pasada, un operativo conjunto entre la inteligencia colombiana y la DEA culminó con el abatimiento de alias Bendito Menor, cabecilla de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, junto a su pareja conocida como La Bebecita y dos escoltas.