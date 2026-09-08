NTN24
Martes, 08 de septiembre de 2026
Martes, 08 de septiembre de 2026
Bendito Menor

Así fue como agencias de EE. UU. y Colombia geolocalizaron a alias 'Bendito' Menor en su lujosa mansión

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
La cooperación bilateral en materia de seguridad entre Estados Unidos y Colombia ya ha comenzado a mostrar resultados concretos tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella. La semana pasada, un operativo conjunto entre la inteligencia colombiana y la DEA culminó con el abatimiento de alias Bendito Menor, cabecilla de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, junto a su pareja conocida como La Bebecita y dos escoltas.

También le puede interesar

Alias Bendito Menor - Archivo - Canva
Bendito Menor

Así fue como agencias de EE. UU. y Colombia geolocalizaron a alias 'Bendito' Menor en su lujosa mansión

Bendito Menor y su pareja La Bebecita, ambos abatidos en Colombia (redes)
Bendito Menor

Publican las imágenes de última aparición pública en septiembre de 'La Bebecita', la pareja del abatido criminal 'Bendito Menor'

El presidente Abelardo de la Espriella da resultados de operativo en Colombia. (X de De la Espriella)
Abelardo de la Espriella

"Fin del cinismo": Gobierno de Abelardo De la Espriella responde a críticas por exposición de cuerpos de criminales abatidos en Colombia

Gustavo Petro - Foto AFP
Bendito Menor

El polémico mensaje de Gustavo Petro sobre "Bendito Menor", el peligroso criminal abatido en Colombia

Bandito Menor.
alias 'Bendito Menor'

Así fue el narcoentierro del narcoinfluencer "Bendito Menor": como en la época de Pablo Escobar

Accidente aéreo en Miami | Foto: EFE
Accidente aéreo

Se conocen nuevas imágenes del accidente del avión de carga en el Aeropuerto Internacional de Miami

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el narcoentierro del narcoinfluencer "Bendito Menor": como en la época de Pablo Escobar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La fuerza pública empieza a sentirse auténticamente respaldada”: experto tras primer mes de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Las impactantes imágenes que ha dejado la emergencia en el aeropuerto de Miami: avanza investigación

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Impactantes imágenes del nuevo golpe de Estados Unidos a los grupos criminales en el Pacífico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Manejo de drones en escuela clandestina, nueva maniobra de reclutamiento de las disidencias (FARC)

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Se les acabó la fiesta: la mano dura de Abelardo de la Espriella cumple un mes con golpes clave a criminales

Alias Silvana Guerrero, cabecilla del ELN - Foto AFP
ELN

Sanguinaria y despiadada, así es la jefe del ELN Silvana Guerrero, objetivo prioritario del Gobierno De la Espriella

Perkins Rocha | Foto: AFP
Perkins Rocha

"Quisimos el cambio y ese solo hecho nos convirtió en enemigos del sistema chavista": Perkins Rocha

Abelardo de la Espriella/ Marco Rubio - Fotos EFE
Marco Rubio

"Seguridad regional y lucha contra el narcoterrorismo": experto sobre agenda de Marco Rubio en su visita a Colombia

Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
Acuerdo petrolero

Experto sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela: “Es un mal anuncio, no cumple ninguna de las expectativas”

Más de Actualidad

Ver más
Foto tomada de la red social X de Abelardo de la Espriella
Narcotráfico

Con la participación de 30 países y 17 agencias, la Fuerza Aérea Colombiana lidera la Operación “Zeus Arcano III” e incauta más de 4,6 toneladas de cocaína

Abelardo de la Espriella inicia el desmonte de las mesas de negociación con los grupos terroristas - Fotos: AFP/EFE
Paz total

De la Espriella pone FIN A LA PAZ TOTAL DE PETRO tras suspender negociaciones con grupos criminales

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello habla de elecciones en Venezuela: se le "escapó" una fecha y aseguró que al PSUV "no le gusta la medalla de plata" en los comicios

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto tomada de la red social X de Abelardo de la Espriella
Narcotráfico

Con la participación de 30 países y 17 agencias, la Fuerza Aérea Colombiana lidera la Operación “Zeus Arcano III” e incauta más de 4,6 toneladas de cocaína

Lionel Messi con la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi

Este fue el último gol de Lionel Messi con la Selección Argentina: aportó el empate en un partido épico

Luigi Mangione (AFP)
Luigi Mangione

Luigi Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare en Estados Unidos

Abelardo de la Espriella inicia el desmonte de las mesas de negociación con los grupos terroristas - Fotos: AFP/EFE
Paz total

De la Espriella pone FIN A LA PAZ TOTAL DE PETRO tras suspender negociaciones con grupos criminales

Messi | Foto: EFe
Balón de Oro

Lionel Messi, inagotable: el argentino vuelve a estar entre los nominados y va por su noveno Balón de Oro

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello habla de elecciones en Venezuela: se le "escapó" una fecha y aseguró que al PSUV "no le gusta la medalla de plata" en los comicios

Embarcación en el Golfo de Omán - Foto de referencia: EFE
Régimen de Irán

Ejército de Estados Unidos abrió fuego contra un barco de bandera panameña que intentó romper bloqueo en Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023