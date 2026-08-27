Arrestan al presidente del Comité Olímpico de Polonia por presunta corrupción vinculada a escándalo de criptomonedas

El ministro de Justicia de Polonia Waldemar Żurek, confirma este jueve la detención del presidente del Comité Olímpico Polaco (PKOI), Radosław Piesiewicz, en relación con el multimillonario fraude financiero tras el colapso de la plataforma de criptomonedas ZondaCrypto.

La detención fue ejecutada en Varsovia por agentes de la Oficina Central contra la Ciberdelincuencia por orden del departamento de delincuencia organizada y corrupción de la Fiscalía Krajowa en Katowice.

“Se están llevando a cabo las diligencias pertinentes y la fiscalía proporcionará más información una vez concluidas las actuaciones e imputación de cargos en su contra”, precisó el ministro Żurek.

El arresto de Piesiewicz se enmarca en la causa abierta el pasado mes de abril tras el colapso de ZondaCrypto, empresa que en octubre de 2025 se convirtió en patrocinadora principal del PKOI, investigada por presunta estafa estimada en 100 millones de euros y blanqueo de capitales.

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Entre las pruebas bajo análisis de los fiscales destaca la entrega de un reloj de alta gama Patek Philippe, valorado en unos 40.000 euros, que Piesiewicz habría recibido del director de la plataforma, Przemysław Kral, durante un encuentro en Mónaco.

Piesiewicz ha sostenido públicamente que adquirió la pieza con recursos propios mediante pagos en efectivo y que el ejecutivo sólo actuó como intermediario, Kral, tras la quiebra de la firma, aceptó actuar como testigo clave de la fiscalía y prestar declaración ante los investigadores polacos.



El caso ha adquirido una profunda dimensión política en Polonia. ZondaCrypto figuró como financista de eventos de la campaña electoral de Karol Nawrocki, actual presidente afín al partido conservador PiS.

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Tras conocerse la detención de Piesiewicz, Tusk insinuó en la red social X que los vetos presidenciales buscaban proteger los intereses de la red investigada, mientras que el propio dirigente deportivo calificó la actuación judicial como una maniobra por motivaciones políticas al ser trasladado a la fiscalía.