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Clan del Golfo

Fuerte golpe al Clan del Golfo: cayó cabecilla armado que sería responsable de extorsionar a ganaderos y comerciantes de la región de los Montes de María

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Fuerte golpe al Clan del Golfo en los Montes de María - Fuerzas Militares de Colombia - X
Fuerte golpe al Clan del Golfo en los Montes de María - Fuerzas Militares de Colombia - X
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, estaría al frente de una comisión denominada ‘Atlas Comando Julián’, integrada por más de 60 hombres.

Un nuevo golpe contra el Clan del Golfo se registró en los Montes de María, luego de que la Fuerza Naval del Caribe, en una operación coordinada con la Policía Nacional, capturara a Carlos Manuel Cerra Tirado, alias ‘Julián’ o ‘Pato’, señalado por las autoridades como cabecilla armado de nivel V de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’.

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El procedimiento se llevó a cabo mediante una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Verruguitas, zona rural de El Carmen de Bolívar, Bolívar. En el operativo participaron unidades del Gaula Militar Bolívar y de los Batallones de Infantería de Marina No. 13 y 14, en coordinación con la Policía Nacional.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias ‘Julián’ tendría bajo su responsabilidad el componente armado de esta estructura del Clan del Golfo y estaría al frente de una comisión denominada ‘Atlas Comando Julián’, integrada por más de 60 hombres. Su área de influencia comprendería zonas rurales de El Carmen de Bolívar, así como de Colosó y San Onofre, en Sucre.

Además, las autoridades lo señalan de participar en acciones de constreñimiento contra habitantes de los Montes de María y de adelantar presuntas actividades de extorsión contra ganaderos y comerciantes de la región. Cerra Tirado tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado y figuraba en el cartel de los más buscados de Bolívar y Sucre. La Policía Nacional también lo tenía identificado oficialmente como ‘Pato’ o ‘Julián’ dentro del Clan del Golfo.

La captura ocurre en medio de una ofensiva que las autoridades vienen desarrollando contra la presencia del Clan del Golfo en los Montes de María. En marzo de 2026, la Armada reportó la captura de 17 presuntos integrantes de esta organización en El Carmen de Bolívar, mientras que durante 2025 se registraron otros procedimientos contra integrantes y cabecillas de la misma subestructura, señalada de tener injerencia en Bolívar y zonas de Sucre.

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Incluso, en mayo de 2025, la Armada informó sobre la captura de alias ‘Pablo Mosquito’, señalado cabecilla de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’, en El Carmen de Bolívar. Según la institución, las actividades ilícitas atribuidas a esa estructura representaban una fuente de ingresos para el Clan del Golfo en esta zona del Caribe.

Finalmente, con la captura de alias ‘Julián’ o ‘Pato’, las autoridades buscan afectar nuevamente la estructura armada y las redes de presión y extorsión que, según las investigaciones, mantienen presencia en diferentes sectores de los Montes de María. El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial correspondiente.

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