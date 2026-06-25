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Jueves, 25 de junio de 2026
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Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

junio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Las autoridades y voluntarios intensifican las labores de búsqueda y rescate, centrándose en las urbanizaciones Altamira y Los Palos Grandes, donde el desastre es considerable.

El municipio de Chacao en Caracas enfrenta una terrible crisis tras el devastador terremoto que causó el colapso de varias estructuras.

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Las autoridades y voluntarios intensifican las labores de búsqueda y rescate, centrándose en las urbanizaciones Altamira y Los Palos Grandes, donde el desastre es considerable.

Alrededor de los escombros, el sentimiento de urgencia es palpable, mientras la esperanza de encontrar sobrevivientes impulsa los esfuerzos.

El edificio Petunia muestra 15 pisos reducidos a escombros, un recordatorio del desastre natural.

Se presume que hay personas vivas entre las ruinas, basándose en contactos esporádicos y ruidos detectados desde el interior.

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Los rescatistas se enfocan en estas señales, uniendo fuerzas en la operación de salvamento mediante una combinación de tecnología y tradición en búsqueda y rescate.

Una residente afectada narra la desesperación compartida: "Desesperación, porque creo que no hay suficiente fuerza para sacar a todo el mundo", expresa.

Simultáneamente, en Caracas, otra área gravemente afectada, se intensifican las operaciones de búsqueda.

En los sectores de Altamira y Los Palos Grandes, se reporta el colapso de tres edificios, incluido el emblemático edificio Obelisco

A pesar de los esfuerzos, la situación sigue siendo crítica. La incertidumbre y el desasosiego predominan entre los venezolanos, que no logran superar el impacto emocional y físico de la catástrofe.

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