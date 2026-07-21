"Estados Unidos no va a permitir que se termine de consolidar un régimen como el de Daniel Ortega": exiliado político nicaragüense

El pasado domingo, el líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que en el país "no volverá a haber elecciones", algo a lo que el gobierno de Estados Unidos respondió de inmediato. Para hablar sobre este tema, Alfredo Gutiérrez, exdiputado liberal de la Asamblea Nacional de Nicaragua y exiliado político, conversó con El Informativo de NTN24.