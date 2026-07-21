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Martes, 21 de julio de 2026
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Régimen de Daniel Ortega
Programa: El Informativo

"Estados Unidos no va a permitir que se termine de consolidar un régimen como el de Daniel Ortega": exiliado político nicaragüense

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
El pasado domingo, el líder del régimen de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció que en el país "no volverá a haber elecciones", algo a lo que el gobierno de Estados Unidos respondió de inmediato. Para hablar sobre este tema, Alfredo Gutiérrez, exdiputado liberal de la Asamblea Nacional de Nicaragua y exiliado político, conversó con El Informativo de NTN24.

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