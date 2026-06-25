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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Nayib Bukele, solidario con Venezuela: "Ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos"

junio 25, 2026
Por: Nucho Martínez
Grupos de rescatistas y personal médico se preparan para viajar a Venezuela / Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Fotos: EFE
Grupos de rescatistas y personal médico se preparan para viajar a Venezuela / Nayib Bukele, presidente de El Salvador - Fotos: EFE
El mandatario centroamericano ha sido uno de los líderes internacionales que ha seguido minuto a minuto la tragedia venezolana.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha puesto su 'granito de arena' en medio de la trágica situación que ha enlutado a Venezuela por cuenta de dos potentes terremotos.

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"Ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos que brindarán ayuda a nuestros hermanos venezolanos", dijo el mandatario centroamericano en su red social X.

"Que Dios los guíe y los proteja durante esta misión", adicionó Bukele.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas sostienen que los terremotos provocaron la muerte de al menos 188 personas.

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Asimismo, afirman que más de 1.500 personas se encuentran heridas. Mientras tanto, el número de desaparecidos, debido a la coyuntura, es indeterminado.

Fueron dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter los que sacudieron a Venezuela la noche del miércoles.

Las regiones más afectadas por los dos potentes terremotos son: La Guaira, Caracas, Aragua, Falcón y Carabobo.

La compleja capacidad de respuesta local tiene a los afectados en total desespero ante la falta de equipos esenciales para remover escombros y salvar vidas.

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Aparte de las víctimas fatales, lesionados y desaparecidos, miles de familias, según lo visto en plataformas digitales, se encuentran damnificadas.

Hace más de 50 años, Caracas ya había vivido una tragedia similar. El 29 de julio de 1967, Venezuela sufrió un terremoto de mayor gravedad, dejando a su paso víctimas fatales.

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Conocido como el 'Terremoto de Caracas', según reportes de archivo, dejó un saldo de 236 a 301 muertos y más de 2.000 heridos.

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