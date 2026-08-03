Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella en medio de polémica en la FIFA: lo que se sabe de su visita a Cali

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), confirmó su asistencia a la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia. Este evento se llevará a cabo el 7 de agosto en Cali.

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La ceremonia contará con la participación de figuras de la política internacional, entre ellas Felipe VI; el presidente de Argentina, Javier Milei; Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el líder político chileno José Antonio Kast, junto con otros altos representantes internacionales.

Cabe resaltar que la visita de Infantino adquiere una relevancia especial, pues coincide con una etapa de fuertes cuestionamientos a su gestión al frente de la FIFA.

Según reportes, el dirigente enfrentó recientemente uno de los mayores desafíos de su mandato tras impulsar el FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto orientado a la creación de una filial comercial encargada de administrar los principales activos económicos de la organización.

Este plan, valorado en cerca de 20.000 millones de dólares, proponía que inversionistas privados gestionaran y explotaran los derechos comerciales de torneos tan emblemáticos como la Copa Mundial de la FIFA.

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Sin embargo, la propuesta desató malestar entre varias confederaciones internacionales, que manifestaron su desacuerdo con la estrategia de privatización del fútbol mundial.

Debido a esto, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que integra a 55 federaciones, lideró la oposición. Asimismo, la Concacaf expresó su desacuerdo e indicó que no participaría en competiciones de la FIFA en caso de que se mantuviera la idea de vender acciones de la Copa del Mundo.