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Martes, 04 de agosto de 2026
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Argentina

Brasil rebaja, por primera vez en décadas, su relación con Argentina al nivel de encargado de negocios

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Milei y Lula (EFE)
Milei y Lula (EFE)
El enojo del presidente de Brasil se sustenta en recientes apariciones mediáticas de Javier Milei quien calificó a Lula como un “ladrón” y “presidiario”.

El Gobierno de Brasil anunció que no repondrá a su embajador en Buenos Aires y que rebaja la relación con Argentina al nivel de encargado de negocios por los insultos del presidente Javier Milei contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, según los medios argentinos Clarín y La Nación.

“Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacia el presidente hace inevitable esta decisión”, comunicaron a La Nación desde el gobierno de Brasil.

El enojo del presidente de Brasil se sustenta en recientes apariciones mediáticas de Javier Milei quien calificó a Lula como un “ladrón” y “presidiario”.

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Además Milei afirmó que la condena contra Lula, por presuntos hechos de corrupción, fue anulada por un “error administrativo”.

El presidente argentino tampoco ocultó las preferencias electorales que tiene para el futuro de la nación brasileña.

“Esperemos que Brasil también se pinte de azul, por el bien de los brasileros. Sacarse a los corruptos y chorros de encima siempre es bueno, sacarse a los zurdos de encima siempre es bueno”, expresó Milei.

Los dichos de Milei desencadenaron una crisis diplomática que inició con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Argentina por "las ofensas proferidas" por el mandatario argentino.

Brasil también convocó al embajador argentino para transmitirle "repulsa" y pedirle explicaciones por las "agresiones" del presidente Milei contra Lula y contra el juez de la corte suprema Alexandre de Moraes.

Durante la semana, Argentina intentó bajar el tono al incidente diplomático. El ministro argentino de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, subrayó que de su parte no hay posibilidades de romper relaciones con su vecino y principal socio comercial.

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Pero el pasado domingo, Milei reiteró sus dichos sin rodeos y con vehemencia, calificando a Lula de "ladrón" tres veces seguidas antes de explayarse en críticas y acusaciones que ya había realizado contra el mandatario en una entrevista radial hace siete días.

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