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"Esta es mi última decisión": LeBron James rompe el mercado de la NBA y firma un contrato inédito con los 76ers

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Los Angeles Lakers LeBron James-Foto: EFE
Los Angeles Lakers LeBron James-Foto: EFE
A sus 41 años y tras contemplar el retiro, el histórico astro del baloncesto acuerda un sorpresivo contrato de solo 8 millones de dólares por dos temporadas.

Fin al culebrón que mantenía en silencio al deporte internacional: Lebron James ha anunciado oficialmente que jugará las próximas dos temporadas con los Philadelphia 76ers, un movimiento que sacude la NBA y configura de inmediato la lucha por el campeonato.

A sus 41 años, el máximo anotador en la historia de la liga rompió el silencio tras salir de los Angeles Lakers y tras confesar que meditó seriamente colgar las botas al término de la pasada campaña.

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"Pensé que había terminado cuando acabó la temporada, pero todavía amo de verdad este juego y tengo más para dar", expresó James.

"Esta es mi última decisión. No voy por dinero. No voy por la familia. ¿Por qué estoy jugando realmente en este punto? Todavía quiero sacrificarme, competir y sentir la emoción de ganar un campeonato", afirmó en su cuenta de X.

Lo que más ha impactado a la industria no es solo el cambio de camiseta, sino el precio. El agente de Lebron James, Rich Paul, confirmó que el acuerdo se cerró por dos años y 8 millones de dólares.


La cifra representa un recorte drástico respecto a los más de 52 millones de dólares que percibía en los Ángeles.

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Este gesto económico le permitió a la gerencia de Filadelfia encajar su figura dentro del límite salarial sin desmantelar la plantilla.

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