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Miércoles, 14 de octubre de 2026
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Incendio

Vehículo de carga pesada se incendió en Petare y quedó completamente destruido

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Vehículo de carga pesada se incendió en Petare - Fotos: X
Vehículo de carga pesada se incendió en Petare - Fotos: X
El camión sufrió pérdida total como consecuencia de la llamarada.

Un camión de carga pesada quedó destruido por un incendio registrado en la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, a la altura del distribuidor Metropolitano, en Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

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La información fue confirmada por el comandante del Cuerpo de Bomberos de Caracas, general Pablo Palacios.

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El funcionario informó a través de sus redes sociales que unidades de socorro acudieron al lugar para atender la emergencia y lograron apagar las llamas.

De acuerdo con Palacios, cuando los efectivos llegaron al sitio, "el vehículo se encontraba en fase de libre combustión, por lo que procedieron a ejecutar las maniobras necesarias para controlar el fuego".

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Precisó además que "el camión sufrió pérdida total como consecuencia del incendio".

No obstante, la intervención de los bomberos permitió evitar que las llamas se extendieran a otros vehículos que circulaban o se encontraban en las cercanías.

De momento, la información suministrada no detalla las causas que originaron el siniestro ni reporta posibles personas lesionadas.

 

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