Trump asegura que mantiene el respaldo de los hispanos pese a que las encuestas revelan un drástico desplome a dos semanas de decisivas elecciones

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que mantiene un sólido respaldo entre los votantes hispanos a escasas dos semanas de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, comicios en los cuales se definirá el control del Congreso federal.

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Al ser consultado sobre sus expectativas electorales ante esta influyente comunidad demográfica, el mandatario defendió su gestión y recordó los resultados históricos alcanzados por su candidatura republicana durante el proceso presidencial previo.

“Tengo un tremendo voto hispano; creo que lo estamos haciendo bien”, declaró el jefe del Ejecutivo antes de abandonar la Casa Blanca con destino a un mitin político en el estado de Kansas para respaldar a los candidatos del partido oficialista.

Las declaraciones presidenciales contrastan con los datos divulgados la semana pasada por el Centro Pew, cuyo estudio demoscópico reveló que apenas el 24 % de los votantes latinos aprueba la actual administración, un hecho que evidencia un retroceso respecto al inicio del mandato y un extendido malestar por el encarecimiento del costo de vida y las estrictas medidas de control migratorio.

Pese al descontento reflejado en las encuestas, donde una amplia mayoría de los ciudadanos de origen hispano cuestiona el impacto de las políticas federales sobre su bienestar económico, el liderazgo republicano mantiene su firmeza en exigir una agenda de seguridad fronteriza estricta y deportaciones masivas.

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La insistencia del partido gobernante en reivindicar su arraigo popular busca movilizar a una base demográfica clave con el objetivo de consolidar las aspiraciones conservadoras en el Congreso.