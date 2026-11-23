Esta es la razón por la que se vendría una purga masiva dentro de las fuerzas armadas venezolanas

El excomandante de la fuerza marina de Estados Unidos Jesús Romero aseguró que vendrá una purga masiva dentro de las fuerzas armadas venezolanas y esto basado en la ley Leahy, una ley de Estados Unidos que prohíbe al departamento de Estado y de Guerra brindar asistencia, entrenamiento o equipamiento a unidades militares extranjeras vinculadas a violaciones de derechos humanos. Romero advierte que esa legislación abriría una puerta a una depuración de unidades y mandos militares venezolanos señalados de estos abusos. “Ustedes verán una purga masiva dentro de las fuerzas armadas de Venezuela y la veremos pronto. Vamos a ver un retiro de un gran número del personal venezolano y esa sería la primera fase”, aseguró el excomandante estadounidense.