Gustavo Petro respondió al presidente Abelardo de la Espriella después de que el mandatario pidiera a las autoridades de Estados Unidos investigar al exjefe de Estado por posibles hechos de corrupción, narcotráfico u otras conductas delictivas.

Petro rechazó el pronunciamiento y, por medio de su cuenta de X, indicó que “la democracia es el poder del pueblo” y cuestionó que De la Espriella invoque a autoridades extranjeras para investigar asuntos relacionados con Colombia.

Cabe resaltar que esta reacción se produjo después de que De la Espriella afirmara que Estados Unidos tendría competencia para investigar y procesar a Petro y expresara que esperaba que fuera encarcelado.

En su declaración, el presidente también calificó al anterior Gobierno como una “empresa criminal” y aseveró que no iba a permitir que Petro promoviera un golpe de Estado, refiriéndose a las manifestaciones del pasado 19 de noviembre.

En respuesta, Petro indicó que la democracia es el poder del pueblo y que las decisiones de las personas son libres.

“La democracia es el poder del pueblo. Significa que las decisiones de un pueblo libre son mandato”, aseveró.

El exmandatario también rechazó la idea de que una movilización popular pueda ser equiparada con un golpe de Estado y dirigió su mensaje directamente a De la Espriella.

“Nunca los pueblos dan golpes de Estado, estudie y lea Abelardo, es el pueblo la fuente del poder”, sostuvo.

Del mismo modo, Petro dedicó otra parte de su respuesta al llamado realizado por De la Espriella a las autoridades de Estados Unidos. El expresidente consideró que esa solicitud representa una afrenta contra Colombia y cuestionó la utilización de instancias judiciales extranjeras en la discusión política interna.

“Su insulto es a Colombia porque amenaza con justicias extranjeras cuya bandera obedece por ser súbdito extranjero, pero yo hablo de Colombia y sus problemas”, afirmó Petro.

Cabe aclarar que esta respuesta se da después de que De la Espriella pidiera que las investigaciones relacionadas con posibles hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen “con todo rigor” en Estados Unidos.

El presidente sostuvo que durante la administración anterior se habrían transgredido leyes y disposiciones internacionales y aseguró que la justicia estadounidense tendría competencia para investigar esos hechos.

De la Espriella también había pedido que se conociera “toda la verdad” y que se examinaran las pruebas, al tiempo que expresó su deseo de que Petro fuera procesado y encarcelado si las autoridades encontraban responsabilidad.

En su respuesta, Petro volvió a hablar de la democracia y afirmó que las decisiones adoptadas por un pueblo libre deben entenderse como un mandato político.

El exmandatario agregó que, si un gobernante actúa contra “la vida y la existencia de su pueblo”, corresponde a la ciudadanía decidir sobre ese gobernante.

“La democracia es el poder del pueblo y si un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano”, escribió.