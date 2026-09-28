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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Régimen venezolano

Trump le preguntó a uno de sus más altos funcionarios sobre Venezuela en vivo y recibió respuesta improvisada y en voz alta: así fue el inesperado diálogo

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Chris Wright, secretario de Energía, y Donald Trump. (EFE)
Chris Wright, secretario de Energía, y Donald Trump. (EFE)
Trump le preguntó a su secretario de Energía, Chris Wright, sobre la situación de Venezuela en lo que pareció un cuestionamiento que no esperaba el funcionario.

Un inesperado diálogo provocado por el presidente Donald Trump sobre Venezuela tuvo lugar este lunes en la Casa Blanca y frente a las cámaras en medio de un pronunciamiento a la prensa.

Trump le preguntó a su secretario de Energía, Chris Wright, sobre la situación de Venezuela en lo que pareció un cuestionamiento que no esperaba el funcionario.

“Estás haciendo un gran trabajo, muchas gracias. Cómo te va en Venezuela”, le interpeló el mandatario norteamericano.

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Wright, en una respuesta rápida y sin mayores descripciones, le respondió a Trump en lo que pareció ser un momento que le causó al menos nerviosismo. Su exposición al presidente, además, fue de apenas unos cuantos segundos que, no obstante, si volvieron virales en las redes sociales.

“Progreso, todos los días hay progreso”, contestó de manera corta el secretario de Energía, quien ha sido una figura clave en la administración Trump en los procesos de firma de acuerdos petroleros entre Estados Unidos y el régimen venezolano.

Hace poco, Donald Trump y Delcy Rodríguez anunciaron un histórico acuerdo petrolero binacional que contempla una profunda reforma en la cooperación energética mutua con una vigencia de 25 años.

En ese orden de ideas, Estados Unidos asume el control mayoritario de 17 yacimientos petroleros estratégicos en Venezuela.

Esto equivale a 65.000 millones de barriles de crudo, lo que representa cerca de una quinta parte del total de las reservas de Venezuela.

De acuerdo con Trump, el crudo se venderá a precios de mercado y se supervisarán los fondos para beneficiar a ambos países.

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