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Sábado, 26 de septiembre de 2026
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Donald Trump

"No creo que necesitemos la intervención militar": Trump asegura que EE. UU. podría alcanzar un acuerdo con el régimen de Cuba

septiembre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
Trump había calificado a la dictadura de Cuba de Estado fallido durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, donde afirmó que la libertad llegará a la isla.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que su gobierno y el régimen de Cuba podrían llegar a un acuerdo y que no cree que sea necesaria una acción militar.

"Diría que Cuba y nosotros llegaremos a un acuerdo. No creo que necesitemos la intervención militar", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

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La administración Trump, cabe resaltar, ha declarado abiertamente que su objetivo es buscar un cambio en Cuba, cuyo régimen es señalado internacionalmente por distintos delitos contra su pueblo.

El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a principios de este año ha sometido al país a una gran presión, pues se enfrenta a la escasez de combustible y a los apagones, agravados por el deterioro de su infraestructura.

"Queremos ayudar a Cuba", dijo Trump antes de partir hacia Tennessee. "Queremos abrir Cuba a nuestra gente", agregó entonces.

En un discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el martes, Trump calificó a la dictadura de Cuba de Estado fallido y afirmó que la libertad llegará a la isla.

La delegación del régimen cubano, por su parte, abandonó la sala durante el discurso del mandatario norteamericano.

El ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez, declaró el sábado ante la ONU que Cuba siempre estará abierta al diálogo con Estados Unidos.

Es importante mencionar que Rodríguez no se pronunció específicamente al pronunciamiento del presidente Trump.

"Estamos abiertos a establecer relaciones comerciales con empresas de Estados Unidos, al igual que con cualquier otro país", mencionó Rodríguez, al tiempo que condenó enérgicamente el embargo comercial de la administración Trump contra el régimen cubano.

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Estados Unidos ha mantenido el embargo al régimen de La Habana durante más de 60 años y la administración Trump ha estado intensificando la presión contra los regímenes de la región después de usar a su ejército en enero para capturar y extraer a Nicolás Maduro de Caracas, Venezuela.

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