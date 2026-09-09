Policía advierte que las "narcofiestas están bajo control" y divulga imágenes aéreas de operativo en lujosa casa que dejó cuatro capturados en Colombia

Las denominadas “narcofiestas” quedaron en el centro de una investigación de las autoridades en el área metropolitana de Pereira, luego de varios operativos desarrollados en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, donde fueron detectados encuentros privados en los que habría consumo de drogas y presencia de armas.

La alerta más reciente se concentró en la vereda Filo Bonito, en Dosquebradas. De acuerdo con la información conocida este 9 de septiembre, uniformados llegaron a un inmueble que había sido alquilado para realizar una fiesta y encontraron armas de fuego y diferentes sustancias psicoactivas. El procedimiento dejó cuatro personas capturadas, además de una menor de edad aprehendida y otros tres menores identificados y puestos bajo las rutas institucionales de protección.

En el lugar fueron incautadas dos armas y sustancias que, según la información divulgada sobre la investigación, incluyen anfetaminas y opioides. Las autoridades también identificaron a cerca de 50 personas que se encontraban en el inmueble.

Asimismo, el caso ha generado preocupación porque la investigación ya no se limita únicamente al consumo de drogas durante fiestas privadas. La Policía busca establecer quiénes están detrás de la organización y financiación de estos encuentros y si existen conexiones con estructuras criminales que operan en la región.

Del mismo modo, otro de los puntos que concentra la atención de las autoridades es la presencia de menores de edad. La Policía investiga si algunos de estos espacios podrían estar siendo utilizados para instrumentalizarlos en actividades ilícitas o exponerlos a posibles situaciones de explotación, una hipótesis que llevó a activar rutas de protección durante el procedimiento.

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Las autoridades anunciaron que reforzarán los controles sobre inmuebles alquilados por días para realizar fiestas privadas, especialmente cuando existan indicios de consumo de estupefacientes, presencia de menores o posibles actividades relacionadas con estructuras criminales. El operativo se produce, además, en medio de una ofensiva sostenida contra las economías ilegales y el tráfico de drogas en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, municipios donde las autoridades han desarrollado en los últimos meses acciones contra estructuras vinculadas al microtráfico y otras rentas criminales.

Finalmente, la investigación ahora busca determinar si detrás de estas “narcofiestas” existe una estructura organizada y si estos encuentros eran utilizados únicamente para el consumo de drogas o también como espacios de relación y coordinación entre actores vinculados a actividades criminales.