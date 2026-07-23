Trump dice estar orgulloso del trabajo de Chris Wright en el sector energético en Venezuela: "Está haciendo una gran labor"

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el secretario de Energía, ChrgranWright, se encuentra al frente de los esfuerzos de su administración sobre Venezuela.

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Asimismo, el gobernante republicano calificó de positivo el trabajo que ha desarrollado en la nueva relación entre Washington y Caracas.

Durante un acto en la sede de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Trump enfatizó: "Está dirigiendo Venezuela. Creo que podemos decir que Chris Wright está haciendo un gran trabajo".

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Al ser consultado sobre los resultados de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, respondió: "También estamos ganando mucho. Y creo que tenemos derecho a ello. Fue una guerra de un solo día (la captura y traslado a EE. UU. del dictador Maduro)".

Un día antes, durante un acto en Georgia, Trump habló de las estrategias en materia petrolera que llevan a cabo la Casa Blanca y Miraflores.

Al respecto, el mandatario de la Unión Americana pronunció: "Están haciendo un gran trabajo (el régimen interino de Venezuela en cabeza de Delcy Rodríguez); nos llevamos bien con Venezuela, en cierto modo es una asociación".

"Nosotros estamos tomando enormes cantidades de petróleo y ellos están tomando enormes cantidades de petróleo", continuó el jefe de Estado de la nación norteamericana.

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A su vez, el titular de la Casa Blanca complementó: "Venezuela lo está haciendo mejor que nunca; las grandes compañías petroleras están entrando y firmando (...) Si nos combinas a nosotros y a Venezuela, tenemos alrededor del 61% del mercado petrolero mundial".

Hasta el momento, Estados Unidos mantiene su postura frente a un plan de tres fases detallado por el secretario de Estado Marco Rubio y respaldado por el presidente Trump.

Dicha estrategia consta del siguiente paso a paso: la estabilización, la recuperación económica y la posterior transición democrática.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, asumió su cargo tras ser confirmado por el Senado a principios de 2025 y llegó a Venezuela el miércoles 11 de febrero de 2026.